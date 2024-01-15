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施明德罹肝癌多年 「沉默殺手」注意5大症狀！這些名人都因肝癌病逝

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施明德罹患肝癌多年 「沉默的殺手」5大症狀不可不知

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
據了解，施明德事B肝帶原者，為肝癌的高危險群，而於2006年倒扁靜坐前，向外證實罹患肝腫瘤，並為惡性腫瘤。本報資料照片
據了解，施明德事B肝帶原者，為肝癌的高危險群，而於2006年倒扁靜坐前，向外證實罹患肝腫瘤，並為惡性腫瘤。本報資料照片

民進黨前主席施明德今天清晨病逝台北榮總，享壽83歲，今天也是施明德的生日。施明德罹患肝癌近20年以上，並於2006年倒扁靜坐前，向外證實罹患肝腫瘤，並確診是惡性腫瘤。 據了解，施明德事B肝帶原者，為肝癌的高危險群。「肝癌號稱沉默的殺手」，台灣癌症基金會指出，衛福部統計，20年來「肝癌」是國人十大癌症死因第一或第二名，每年因肝癌死亡人數約5000至7000人。

台灣癌症基金會引用國衛院國家癌症研究中心醫師林育佳指出，初期肝癌沒有明顯症狀，往往在晚期，或當局部症狀明顯時才被診斷出來，因此增加治療的困難度。小的腫瘤只能靠影像檢查來偵測，所以定期檢查是很重要的。

肝癌常見的症狀包括，噁心嘔吐、胃口不好、疲倦、發燒及體重減輕5大症狀，或是右上腹部悶痛不適，有時會出現傳到肩膀的輻射痛。其他比較不常見的症狀，包括腸胃道出血、肝衰竭 (出現腹水、黃疸、肝腦病變等)、腫瘤破裂出血等。

台灣癌症基金會表示，在台灣，慢性Ｂ型肝炎及Ｃ型肝炎是引起肝癌的主因，約有6%至70%是Ｂ型肝炎引起，約20%是Ｃ型肝炎所引起的。感染Ｂ型肝炎或Ｃ型肝炎病毒之後，有一部份人會變成慢性肝炎，慢性肝炎可能會演變為肝硬化，最後再罹患肝癌，這就是所謂「肝病三部曲：慢性肝炎、肝硬化、肝癌。」

另外，各種化學或天然致癌物也和肝癌的發生有關。如醫學研證實，黃麴毒素會增加Ｂ型肝炎患者罹患肝癌的機會。而酗酒導致酒精性肝炎、肝硬化，間接增加了致癌的危險，也像抽菸導致肺癌一樣值得注意。

肝癌只要發現得早，是可以治療的，而且效果不錯。目前肝癌的治療方法已相當進步，常見的治療有手術切除、無線電頻燒灼術、血管栓塞、局部酒精注射、局部醋酸注射、微波凝固、冷凍療法、標靶治療、放射線治療、免疫療法以及支持性治療等。其中以前三種治療（手術切除、無線電頻燒灼術、血管栓塞）最為普遍。

肝癌 肝炎 癌症

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