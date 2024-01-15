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下午北部東部變天 下周日起冷空氣恐直逼寒流等級

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天東北季風漸增強，大台北、東半部轉局部短暫雨，其他地區影響小。本報資料照片
今天東北季風漸增強，大台北、東半部轉局部短暫雨，其他地區影響小。本報資料照片

北部和東部又要變天了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天東北季風漸增強，大台北、東半部轉局部短暫雨，其他地區影響小；下周日起鋒後有大規模強冷空氣，下周一至周三氣溫降至最低，可能直逼寒流等級。

吳德榮指出，今東北季風漸增強，下午迎風面雲量增，大台北、東半部轉有局部短暫雨，其他地區影響小；各地區氣溫：北部10至23度，中部9至27度，南部9至28度，東部11至26度。明天大台北、東半部仍有局部短暫雨，其他地區晴時多雲；北台白天雖稍轉涼，但少了輻射冷卻，各地清晨低溫反而回升。

周三東北季風減弱，吳德榮指出，各地轉晴朗穩定、氣溫升，東半部偶有零星短暫飄雨的機率。周四、五各地晴朗穩定、氣溫續升，白天北舒適南微熱、早晚涼，東半部水氣增多，轉有局部短暫雨。

吳德榮指出，各國最新模式模擬顯示，周六鋒面影響、天氣轉變。下周日起鋒後有大規模的強冷空氣、逐日南下，下周一至周三(22至24日)氣溫降至最低。目前大部分模擬強度，已超過「強烈大陸冷氣團」，部分模式(歐ECMWF、美GFS、日JMA)甚至達到「寒流」的水準，但皆已包括模式末期的模擬，理論上有較大「不確定性」，仍不一致，應持續觀察最新調整。

吳德榮 東北季風 天氣動態 寒流

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吳德榮：周六鋒後強冷空氣 甚至恐直逼寒流

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