基因編輯技術／農業部：新興技術 待評估討論

面對基因編輯技術，除運用在植物育種上，涉及農、林、漁、畜各產業，目前國內法規仍不允許，農業部表示，仍在進行社會溝通、凝聚共識工作，仍需要更多的討論評估。衛福部食藥署副署長林金富說，國際間對基因編輯食品的管理尚不一致，將持續就基因編輯議題掌握最新的國際資訊，及持續蒐集利害關係者與消費者意見並進行溝通交流。

農業部科技司副司長陳瑞榮表示，基因編輯是一個新興的技術，農業部也委託台大教授建構能力，但未來會不會推動到產業，還有消費者是否接受，都還要持續評估。

陳瑞榮表示，基因編輯是否是基改，學界、民間有很多不同看法，還沒有具體共識。至於農業部旗下研究單位，如農試所、各地改良場所的研究人員，是否可以從事相關研究？他表示，目前的法規並不允許。

農業部農糧署表示，現行「植物品種及種苗法第52條」規範基因轉殖植物相關種植、推廣及銷售規定，農糧署後續將視農業部相關基因編輯政策，適時配合調整法規。

衛福部食藥署副署長林金富說，將持續搜集利害關係者與消費者意見並進行溝通交流，期待能就我國基因編輯食品，建立一套保障國人飲食安全衛生，並能接軌國際規範。