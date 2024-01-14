北醫獲1億捐款 副校長：肺纖維化特效藥將投入臨床試驗

台北醫學大學今舉辦「2024國際胸腔醫學研討會暨陳維添胸腔醫學研究中心揭牌儀式」，北醫大附設醫院胸腔內科主任、北醫大副校長李岡遠表示，獲得穩懋半導體董事長陳進財5年共計1億的捐款，能夠幫助北醫大在肺纖維化、氣喘領域研究中持續領先。

穩懋半導體董事長陳進財表示，未來5年將捐款1億元，支持北醫胸腔醫學研究及培育人才，預計每年捐款2000萬元，作為胸腔轉譯醫學的研究基金，並以陳董事長父親之名，將北醫胸腔醫學研究中心命名為「陳維添胸腔醫學研究中心」，加速胸腔醫學研究的推動。

李岡遠表示，胸腔醫學領域一直是北醫大的重點研究主題，於2018年成立校級「胸腔醫學研究中心」，聚焦在氣喘、慢性阻塞性肺病及肺纖維化，發展以疾病為導向、臨床為基礎的轉譯醫學研究，近年也獲逾60件國科會、衛福部的大型政府研究計畫，發表近千篇的SCI論文，研究成果相當豐碩。

「肺纖維化研究北醫大已開發出特效藥物，動物試驗結果甚好。」李岡遠指出，目前北醫大研發治療肺纖維化的特效藥物，已逐步進入臨床試驗中，動物試驗中已取得非常不錯的成果，未來有機會投入臨床治療中，造福更多病患。

另一方面針對呼吸道疾病的研究，李岡遠說，針對COPD（慢性阻塞性肺疾病），北醫大目前以「減少急性發作次數」作為研究目標，甚至可以預防COPD走入重症，再造期就能夠及早發現，從最根本處開始預防。

李岡遠表示，治療氣喘，已進入精準治療，部分嚴重氣喘患者無法透過吸入型藥劑控制病情，近年發展許多生物製劑、抗體藥物，但不同的患者需要的生物製劑並不相同，北醫大研發生物標記技術，並和英國倫敦帝國學院技術合作，幫助特定臨床表現型的病患，找到最適切的藥物，「氣喘治療將成為癌症治療一樣」，先行檢測病患體質，投入最佳藥物。

穩懋半導體董事長陳進財說，北醫這近年延攬許多重量級的胸腔醫學專家，都是肺纖維化疾病研究的專家，肺部疾病最終將導致肺功能受損，造成肺纖維化，目前也都沒有好的治療藥物，因此，希望借此支持響應北醫胸腔醫學研究，造福更多民眾。

北醫大前校長林建煌指出，大家都知道研究很耗費資源投資，感謝陳進財善款挹注北醫，未來將加速研究發展，強化國際合作、研究深度，還要培養更多年輕學者，讓人才成為北醫永續發展的動力，更讓研究成果真正落實到臨床的應用，讓北醫的胸腔醫學團隊與國際接軌，發揮社會影響力。