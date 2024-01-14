食道癌9成男性罹患 醫：常伴隨下咽癌同時發病

食道癌罹患者男性居多，與喝酒、嚼食檳榔等習慣息息相關。衛福部國健署癌症登記顯示，109年食道癌罹患者9成都是男性，且多半都有吸菸、喝酒、嚼食檳榔習慣有關，國健署提醒3點生活型態要注意；醫師則說，食道癌發生部位有上中下段，很多患者罹患食道癌後，連帶有下咽癌，且並非「擴散」，高風險族群一定要定期健檢。

衛福部國健署癌症登記統計，109年有2875人罹患食道癌、110年有2030人死於食道癌；其中9成以上罹癌患者為男性，男性發病年齡中位數為59歲，近7成個案在50至70歲間罹病，成為男性癌症標準化發生率第6名、癌症死因第5名。而食道癌、胃癌等上消化道癌5年存活率3成，遠不及全國癌症病患的6成，存活率也大幅落後於日韓。

國健署統計更發現，109年食道癌新發個案中，77.9%有吸菸行為，53.5%的個案有偶爾喝酒或習慣性喝酒，48.5%有嚼食檳榔習。國泰醫院胸腔外科主任顏銘宏表示，食道癌發生率在台灣男性是女性的9倍，患者共通點都是有菸酒檳榔的嗜好，且多為勞務工作者，因此即使不舒服，都會選擇硬撐，到最後真的不行才就醫，往往都已經晚期癌症。

顏銘宏說，食道癌發並位置在食道的上中下段都有可能，生活習慣狀態不佳導致的往往是中段也最常見；下段第二常見，主要是HPV病毒感染的問題，導致下咽癌；許多患者不只下咽癌，同時還會罹患食道癌，且並非擴散，而是多點同時發病。

國健署提醒民眾平時生活要注意3要點：

1.避免過燙的食物：世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，請民眾將食物送進口中時，務必注意溫度是否過燙，或是儘量待食物稍微溫涼後再食用。

2.減少含亞硝胺食物，及時戒除菸、酒、檳榔：美國臨床腫瘤醫學會指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，都會增加罹患食道癌的風險，減少食用此類含亞硝胺食物，有助「離」癌遠一點。

3.有異狀速就醫：食道癌的症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，而食道癌初期大多無明顯症狀，因此平時就需留意自身的不適感，切勿輕忽，如出現上述症狀時，務必提高警覺，及時就醫檢查，把握治療黃金期。

國健署指出，抽菸、飲酒及嚼檳榔是多種癌症的共通危險因子，呼籲有接觸菸檳酒習慣的民眾儘速戒除，以避免癌症找上門。

顏銘宏則說，高風險族群特別是有吸菸、喝酒、吃冰郎習慣的民眾，每1至2年要做一次消化道胃鏡，若能及早發現不一定要開刀，可以刮除甚至用電燒就好；日本推動健檢相當早，因此篩出許多第0期的患者，台灣還有很多進步空間。