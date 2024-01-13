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開票嗨到進急診！阿嬤嘴角歪一邊「還在喊凍蒜」 一照X光動脈瘤破裂

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾因為大選而感到興奮。記者陳俊智／攝影
有民眾因為大選而感到興奮。記者陳俊智／攝影

今天是總統及立委大選日，部分政治狂熱份子因此情緒激昂。ICU護理師林婷分享，過去在開票之夜，曾遇到一位阿嬤搭著救護車送來急診，由於情緒過於激動導致腦血管破裂，但此時她嘴裡仍喊著「凍蒜！凍～」一照X光發現阿嬤的動脈瘤破裂，緊急動手術才救回一命。

林婷在臉書粉專「林婷一下吧icu護理師」貼文分享過去在選前之夜曾遇到一名因選舉過於激動而送醫的案例，一位阿嬤當時因為選舉開票情緒太過激動，導致腦血管破裂，送醫時嘴角歪一邊、說話含糊不清，只聽得懂「凍蒜！凍～」，一量血壓198/98，照完X光發現阿嬤的動脈瘤破裂，緊急進行腦部動脈瘤栓塞手術才救回一命。

林婷表示，在急診室遇過各種因為活動及情緒激動引起的血壓波動，造成腦部動脈瘤破裂，例如夫妻吵架、打麻將胡一把、上大號太用力、偷情小三跑走等，都可能導致中風的案例，這些都是血壓突然升高的誘因，因為血壓超過血管壁所能承受的壓力，血管就可能會破裂出血。

林婷呼籲，今日有三高的患者，務必按時量血壓，有高血壓、糖尿病、心臟病的患者也要按時吃藥，由於天氣冷，腦出血更容易發生在持續緊張勞累、休息欠佳的情況下這些時候血壓會比平時明顯升高，再加上開票容易大喜大悲，這時沒有注意血壓的控制會使得腦血管不堪重負而破裂。

林婷也提醒，腦中風前可能會有一些前兆，如口齒不清、嘴唇發麻而說話講不出來；單手單腳出現麻木、舉不起來、手腳無力；要拿東西抓不到、東西掉了撿不起來；眼前天旋地轉，一直嘔吐；眼神偏一邊看、手腳會抽筋；視力模煳或看見雙影。

阿嬤 腦中風 護理師 選前之夜 高血壓 救護車 2024總統選舉

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