大選後「心肌梗塞發生率」增42%！心臟醫急喊：投票完先量血壓

今天是總統及立委大選日，許多人一早就到投票所參與投票，不少對政治較為狂熱的民眾，今天更是心情相當振奮。心臟科醫師劉中平指出，美國哈佛大學研究，2016年美國總統大選兩天內，心血管疾病的發作機率增加了1.6倍，醫學期刊研究也指出，大選五天內心肌梗塞的爆發增加了42%，他提醒，選後回家記得按時吃藥量血壓。

劉中平在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」貼文指出，根據美國哈佛大學的研究，在2016年美國總統大選後的兩天內，心血管疾病的發作機率增加了1.6倍。

不只如此，發表在醫學期刊JAMA的研究也顯示，在2000年美國總統大選後的五天內，心肌梗塞的爆發增加了42%。

劉中平指出，由於選舉緊張、造勢活動引發的情緒激動，加上長期吶喊的脫水疲勞，都可能讓心臟受損，以及血管產生栓塞，甚至有病患因為太過興奮，忘記吃藥引發的風險。

劉中平提醒，投票後一定要先量血壓，回想自己是否有藥物忘記服用，對於今晚的開票，也不要太過認真，無論支持的人是否當選，明天還是要繼續過日子，因此要保持身體健康，平安才是福。