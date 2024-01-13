3種病毒在兒童間肆虐 急診醫提醒：幼童出現3症狀要當心

冬天呼吸道疾病疫情升溫，根據疾管署統計，上一周類流感門急診就診人次創下10年來同期新高。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，小兒急診室中很大部分的是高燒病童，其中又以腺病毒與流感最多。

謝宗學日前在其臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」中指出，近期因為總統大選，造勢集會密集，群聚活動可能讓腺病毒、流感、和新冠肺炎病毒更為肆虐，提醒大家一定要做好個人衛生防護措施，保護自身和孩子的健康。

謝宗學表示，近期小兒急診室來診人次雖然不像去年9、10月爆量，但高燒病童占了很大一部分，其中以腺病毒、流感居多。若是沒有治療的流感和腺病毒，通常會讓兒童高燒5至7天。若有使用流感的抗病毒藥物，口服克流感大約使用2至3天後退燒；抗流感單劑靜脈注射藥物，使用後大約1至2天退燒。

至於腺病毒，謝宗學表示，沒有特效藥，只能用支持型療法，撐過5至7天的高燒期；惟以往既定認為5歲以下兒童感染腺病毒後，比較容易發高燒，但今年有發現國中生感染腺病毒一樣高燒多日。

此外，謝宗學也提到，「新冠肺炎明顯升溫」，特別針對過去兩年沒有染疫的兒童和剛出生的嬰兒。兒童輕症只需要支持型療法；中重症才需要使用抗病毒藥物。他說，這波新冠肺炎疫情似乎比較少出現中重症和 MIS-C，但引發較嚴重哮吼的病例仍然不時出現。他提醒，若兒童感染新冠肺炎，特別是2歲以下幼童出現聲音沙啞、狗吠咳嗽聲，和呼吸急促等哮吼症狀時，一定尋求醫師看診。