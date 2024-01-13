出國滑雪運動傷害 初學者謹記PRICE口訣自救

滑雪旅遊受民眾歡迎，醫師提醒，滑雪是高速運動，台灣不像國外從小滑到大，初學者常見上肢受傷如手腕、鎖骨等骨折，一旦發生急性運動傷害如扭傷、挫傷，謹記PRICE口訣自救。

農曆春節連假腳步近，不少民眾安排出國旅遊，滑雪是熱門行程之一，但近期卻有台籍男大生在日本獨自滑雪跌倒送醫不治，引發關注。

馬偕紀念醫院骨科部主治醫師林宗諭今天指出，近期門診發現滑雪受傷的民眾有增加，特別是年輕人，畢竟台灣不像國外，從小滑雪到大，不少人是初學受傷，又以上肢受傷居多，頭、頸椎等部位較少。

滑雪是高速運動，林宗諭說明，一開始容易因為重心不穩跌倒，這時候本能反應會用手撐地或肩膀著地，常見的上肢受傷就是手腕、鎖骨等部位骨折。

再來就是進階一點挑戰山坡地等地形，會有很多跳躍或是落地動作，反覆使用膝蓋，容易造成是前十字韌帶等裂傷，且因腳穿滑雪板，落地時腳踝扭傷跟骨折也不少見。

林宗諭建議，急性運動傷害如扭傷、挫傷時，謹記PRICE口訣，也就是保護（Protect）、休息（Rest）、冰敷（Ice）、壓迫（Compression）、抬高（Elevation）；一旦發生骨折，不論是手或是腳都需要石膏固定。

若是在國外滑雪受傷，林宗諭說，是否要在國外手術仍視個人情況決定，如果是手骨折，在身上吊個「三角巾」搭飛機應不成問題，至於腳骨折，建議要事先確認航空公司規定。