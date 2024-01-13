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新竹峨眉5.8度 吳德榮：投票日晴朗 早晚強輻射冷卻偏冷

新竹峨眉5.8度 吳德榮：投票日晴朗 早晚強輻射冷卻偏冷

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地晴朗穩定，白天北舒適、南微熱，早晚因強輻射冷卻作用，仍明顯偏冷。本報資料照片
今天各地晴朗穩定，白天北舒適、南微熱，早晚因強輻射冷卻作用，仍明顯偏冷。本報資料照片

今晨冷空氣雖較昨晨減弱，強輻射冷卻作用，部分平地仍有極低溫；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨平地最低氣溫為新竹縣峨眉鄉5.8度，其次是新竹縣寶山鄉6.0度。各地區平地最低氣溫約在7至11度。

今天投票日，吳德榮表示，各地晴朗穩定，花東偶有零星飄雨的機率；白天北舒適、南微熱，早晚因強輻射冷卻作用，仍明顯偏冷。北部7至25度，中部9至27度，南部8至28度，東部11至26度。

明天各地為晴朗穩定的天氣，白天舒適微熱，早晚微冷。吳德榮表示，下周一傍晚起至周二東北季風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，其他地區影響小；下周二白天氣溫略降、北台灣轉涼。

他說，下周三東北季風減弱，各地轉晴朗穩定，氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周四、周五各地晴朗穩定，白天北舒適南微熱、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下周六起有一波強冷空氣南下，會是什麼等級？因在模擬的末期，各國模式大幅調整中，應持續觀察，莫急下定論。

今天各地晴朗穩定，白天北舒適、南微熱，早晚因強輻射冷卻作用，仍明顯偏冷。本報資料照片
今天各地晴朗穩定，白天北舒適、南微熱，早晚因強輻射冷卻作用，仍明顯偏冷。本報資料照片

吳德榮 氣溫 東北季風

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