新竹峨眉5.8度 吳德榮：投票日晴朗 早晚強輻射冷卻偏冷

今晨冷空氣雖較昨晨減弱，強輻射冷卻作用，部分平地仍有極低溫；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨平地最低氣溫為新竹縣峨眉鄉5.8度，其次是新竹縣寶山鄉6.0度。各地區平地最低氣溫約在7至11度。

今天投票日，吳德榮表示，各地晴朗穩定，花東偶有零星飄雨的機率；白天北舒適、南微熱，早晚因強輻射冷卻作用，仍明顯偏冷。北部7至25度，中部9至27度，南部8至28度，東部11至26度。

明天各地為晴朗穩定的天氣，白天舒適微熱，早晚微冷。吳德榮表示，下周一傍晚起至周二東北季風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，其他地區影響小；下周二白天氣溫略降、北台灣轉涼。

他說，下周三東北季風減弱，各地轉晴朗穩定，氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周四、周五各地晴朗穩定，白天北舒適南微熱、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨。