愛肝達人站／「我在床上見過你！」到底怎麼回事？

有一天在路上走，迎面而來一位女士，她見到我：「XX，我在床上見過你！」

到底怎麼回事？me too都已然過去，難道這把大火吹到我身上？

「請問妳是？」我虛心的問了一下。

「多年前，我生了一場病，經人介紹，你有到病房看過我，而且還摸過我肚子！」

還好是在病床上，不是在其他床上，不然我可能跳到黃河都洗不清了！

人一生裡面，至少有三分之一在臥床昏睡，只有三分之二是清醒的，但清醒的日子裡，可能有一天會躺在病床上。

病床是一般人不想去、不願去，但有時有不得不去的一個床。有一位好友，生了場重病，我想幫他送去台大住院，他打死不肯。

他說：「以前一直想考台大考不上，現在我生病了，才要將我送台大，情何以堪啊！」

會送台大等醫學中心，除了生產喜事之外，大都是得了重病，醫學中心分科較細，自然專業也較強，但要送到醫學中心，大概在一般人心中都會有是重病之預感。

有一位好友，他有先見之明，買房子特別買在靠近台大計程車不到15分鐘可到的地方。

他平常身強體健，心臟也沒問題，有一天在辦公室突然胸悶冒冷汗，家人有人是護理人員，趕快聯絡做醫師的好友，結果趕快送去急診處理，不到30分鐘就送入心導管室，診斷是急性心肌梗塞，還好家住得近，又及時診斷，進了病床老命及時救回，如果住在山上或偏遠地區，等到救護車送到醫院可能就來不及，連上病床都沒機會了。

有些疾病，住院了，住幾天頂多幾個星期就會由前門出院，例如急性盲腸炎、膽結石，手術幾天就會快樂地回家。最怕的是有些疾病不容易出院或出了院後容易再回來住院的病，這些通常是癌症了。

這中間，以前最大宗的就是肝癌這個國病了，B型或C型肝炎引起的肝癌，每年都有7千多人死亡，這些人住了院通常不能順利出院，其中原因大都是沒有定期做腹部超音波檢查，等到肚子痛起來，或眼睛黃了，通常都是肝癌太大了才去求醫找病房，大都不祥之兆。

此外最近幾年的新國病—肺癌，一舉超越肝癌，也許是空氣汙染或其他原因，有人沒有抽菸也沒有家族史，偏偏就會中獎，還好透過低劑量電腦斷層檢查可以早期發現，及早切除，就不會因發現太晚而造成遺憾。

總而言之，病房人人不想去，除非是去生小孩，但也不可避免一輩子都不會去，因此，保身之道，平常就要多吸收正確健康知識，並養成定期體檢的習慣，這樣才不會病發了被家人或朋友送去病房，一直無法順利出院離開病房，那事情就大條了。