Novavax XBB疫苗出包 16.5萬劑待與原廠換貨

Novavax XBB疫苗一月九日開打，開打才滿三日，基層醫師群組就傳出「疫苗供貨不及」，恐得暫緩隨到隨打。衛福部疾管署證實，去年底到貨的四十六萬劑Novavax XBB疫苗，其中卅三萬劑被監測運輸時溫度異常，十六點五萬劑需與原廠換貨，新貨最快月底抵台，其餘十六點四七萬劑將由食藥署再確認品質，若品質無虞，最快十九日放行。

新冠疫情升溫，疾管署呼籲民眾應盡速施打疫苗，不過去年底分二批抵台的四十六萬多劑Novavax XBB疫苗，卻傳出有問題。

衛福部食藥署長吳秀梅表示，Novavax XBB疫苗去年底抵台後，發現運送疫苗的冷鏈溫度紀錄，不符合需保存在「攝氏二度到八度間」的原廠規範，總計有卅三萬劑運送時溫度異常，運送溫度無異常的十三點二萬劑，已完成檢驗封緘放行。

吳秀梅表示，卅三萬劑中，有十六點五萬劑儲存在「過冷」的環境，低於攝氏○點七度，屬於不得驗收品項，已與原廠聯繫更換新貨，換貨疫苗最快於一月底抵台。

另外十六點四七萬劑疫苗，運送時溫度雖異常，但原廠提出的冷鏈規範為不低於攝氏○點七度且不超過九十六小時，該疫苗尚符合規定，因此該批疫苗正進行檢驗封緘，屆時若審查合格，最快十九日放行。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，Novavax XBB疫苗冷鏈運送溫度應在攝氏二至八度間，可保存九個月，若運送過程溫度不符規範，恐導致蛋白質結構不如預期，影響疫苗效力，但不至於產生毒性危及人體。

施信如指出，廠商研發疫苗時，會設計不同溫度、存放不同時間進行測試，檢視疫苗溫度是否相同，最後做出應如何運送的規範；但溫度升高多少度、疫苗效力會降低多少，需要實際測試才能確認。國人對Novavax疫苗接種意願較高，政府應盡快補足缺口。

羅一鈞說，Novavax XBB疫苗累計有兩點一萬人接種，單日接種量約為八千人，盼後續Novavax換貨疫苗可順利銜接民眾接種需求。

根據疾管署統計，莫德納、Novavax XBB疫苗，合計接種人數已破百萬，而十一日單日接種人數超過兩萬六千人，為XBB疫苗開打以來單日最高。