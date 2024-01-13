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調查橘／退休力步道 等你推薦

聯合報／ 本報訊

聯合報退休力調查提出「以防萬一 活到一百歲」，倡議從中年起就該早早準備健康、財務等能力，吸引近萬人檢測分數，為了幫助大家「加加分」，即日起健康事業部與元氣網聯手徵求「全台百條退休力步道路線」，歡迎各縣市民眾推薦可提升肌力、五感療癒的森林、戶外路線，漫遊的同時，還可以實踐健康ＥＳＧ精神。

例如雲林縣招募最新出爐的森林療癒師，引領民眾進入森林體驗五感慢活，縣長張麗善推薦「草嶺石壁森林療癒基地」四條仙氣飄飄的路線，範圍包括雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道，經台大實驗林團隊人體試驗，對改善體脂肪、心臟、壓力有益。

還有經林務局認證，推薦富含負離子的八處國家森林遊樂區，例如太平山國家森林遊樂區的「檜木原始林步道」、滿月圓國家森林遊樂區的「健行步道」、大雪山國家森林遊樂區「小神木步道」等。國民男神許光漢曾在汐止區「新山夢湖登山步道」被野生捕獲，是適合新手級的芬多精步道。

如何推薦？

「全台100條退休力步道路線」大調查

1.請推薦一條具體的森林、戶外步道，詳述所在縣市區域。

2.請敘述推薦理由，須含景致描述、對健康影響、熟齡無障礙設施等元素。並在實踐健康ＥＳＧ的面向評星號。

3.附上照片尤佳。

森林遊樂區

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