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熟齡旅遊-熱門玩法篇／純女子登山隊 樂在麻煩細節裡

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
莫昭平（左）帶隊登小獅山。截至去年底，純女子登山隊已經爬了六十幾次山。圖／莫昭平提供
莫昭平（左）帶隊登小獅山。截至去年底，純女子登山隊已經爬了六十幾次山。圖／莫昭平提供

旅遊，有人意在輕鬆，愈方便愈放鬆，有人則反其道而行，自立自強，不怕麻煩，人生所有的樂趣、探索、新的情感連結，都落在麻煩的細節裡。「純女子登山隊」就是一個這樣的團隊。

二○二一年的春天，從小就是大路痴的莫昭平第一次當登山嚮導，退休又創業，現為「OPENBOOK閱讀誌」理事長的她帶隊踏上新店越嶺木柵山路。行程不困難，但菜鳥領隊以勤補拙，無數次探勘，規畫路線、選好休息／午餐／廁所地點、計算腳程、提供離線地圖、詳查氣象預報、預做雨天備案、告知交通資訊，連沿途的點心都去試吃過，才敢帶大家上路。

「純女子登山隊」目前成員三十五人，緣起於二○一九年底疫情期間，原本素不相識但都熱愛登山的邱淑華和郭綺雯在淡蘭古道邂逅，相偕爬了許多台灣高山。有天兩人談起，何不組個女子登山隊，讓體力較差、走得較慢的女子，也能享受山林之樂。「純女子登山隊」於是成立，訂每月第二個周三爬台北郊山，她們決定，每次不論人多人少都成行。兩人廣發英雌帖，二○二○年九月開始爬山，一開始果然只有一人，直到第九次，還是只有三、四人加入，但每月一山之約從未食言。

隨著登山次數愈來愈多，愈來愈多人加入，難度也從郊山升級到台北大縱走，也有過夜行程。截至去年底，登山隊已經爬了六十幾次山。

為何要限定純女性？創辦人覺得，同為女性，生活中的喜怒哀樂和話題相近，沒有男性的場合，更自在。獨自帶完隊後的莫昭平深刻體認到，沒有男性更能脫離依賴，學習自立自強。莫昭平回想帶隊那天，十位女子花六小時走了十一公里，「那種純真美好歡樂，彷彿回到大學時代」。

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獨旅 怎麼開始？

在日本，偏好「一人旅遊」的民眾僅次於「夫婦旅行」，獨旅是日本熟齡新的旅行趨勢，一個人旅行，彈性又自由，也不用顧慮旅伴喜好心情。從未獨自旅行、日語五十音都唸不全的王玉華，兩年前退休後開始到日本「獨旅」，一玩就是廿幾天。熟齡獨旅，如何開始？進數位版看看王玉華的經驗。

熟齡旅遊夯／用App「聊天」交朋友？退休族獨旅不孤單 10撇步教你如何開始

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