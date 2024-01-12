國際太空站「凌月」奇觀周日登場 這處幸運兒更可見「凌越土星」

國際太空站（ISS）1月14日晚間6點將從西南往東北飛越天空，全台皆可見。台北市立天文館今指出，特別的是，在高雄至花蓮間寬約8公里的狹長區域內，可看到少見的國際太空站掠過眉月的美景，其他地區也可欣賞兩者十分接近；同時段在全台面積不到萬分之3的極小區域內，甚至有機會看到更罕見的國際太空站凌越土星奇景。

天文館表示，國際太空站長達109公尺，是目前軌道上最大、最亮的人造物體，在特定時間與角度下，像鏡子一樣將陽光反射至特定區域，在天空中形成異常明亮的白色光點，以穩定的亮度與速度劃過天際，與閃爍紅、綠色航行燈的飛機有別，不難分辨。

天文館說，地面觀察者依所在位置不同，所見時間、方位與亮度也略有差異。以後天為例，北部地區下午5點56分，國際太空站將出現在西南方天空，5分鐘後達到最高點，約晚間6點3分進入地球陰影消失，南部地區則稍早約半分鐘；全台皆可見，亮度達-3.7等，與金星不相上下，在城市中用肉眼也能輕易看見。

國際太空站此次飛越天空的路徑與月球、土星相當接近，天文館指出，高雄到花蓮間不到8公里寬的狹長區域內，將可見到明亮的國際太空站通過月球前方的凌月現象，通過月面的時間約1.5秒，屆時一彎眉月與超亮的國際太空站將共構奇特的美景。