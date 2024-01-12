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國際太空站「凌月」奇觀周日登場 這處幸運兒更可見「凌越土星」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國際太空站凌月2021年7月26日通過時間僅1.2秒，今年1月14日凌月時的月相為眉月，且國際太空站相當明亮，更易觀察。圖／謝翔宇攝影，台北市立天文館提供
國際太空站凌月2021年7月26日通過時間僅1.2秒，今年1月14日凌月時的月相為眉月，且國際太空站相當明亮，更易觀察。圖／謝翔宇攝影，台北市立天文館提供

國際太空站（ISS）1月14日晚間6點將從西南往東北飛越天空，全台皆可見。台北市立天文館今指出，特別的是，在高雄至花蓮間寬約8公里的狹長區域內，可看到少見的國際太空站掠過眉月的美景，其他地區也可欣賞兩者十分接近；同時段在全台面積不到萬分之3的極小區域內，甚至有機會看到更罕見的國際太空站凌越土星奇景。

天文館表示，國際太空站長達109公尺，是目前軌道上最大、最亮的人造物體，在特定時間與角度下，像鏡子一樣將陽光反射至特定區域，在天空中形成異常明亮的白色光點，以穩定的亮度與速度劃過天際，與閃爍紅、綠色航行燈的飛機有別，不難分辨。

天文館說，地面觀察者依所在位置不同，所見時間、方位與亮度也略有差異。以後天為例，北部地區下午5點56分，國際太空站將出現在西南方天空，5分鐘後達到最高點，約晚間6點3分進入地球陰影消失，南部地區則稍早約半分鐘；全台皆可見，亮度達-3.7等，與金星不相上下，在城市中用肉眼也能輕易看見。

國際太空站此次飛越天空的路徑與月球、土星相當接近，天文館指出，高雄到花蓮間不到8公里寬的狹長區域內，將可見到明亮的國際太空站通過月球前方的凌月現象，通過月面的時間約1.5秒，屆時一彎眉月與超亮的國際太空站將共構奇特的美景。

天文館也提到，國際太空站行經土星附近時，在高雄至花蓮間僅約50公尺寬、200公里長的區域內，甚至有機會看到更罕見的國際太空站凌越土星奇景。由於只占全台面積不到萬分之3，又僅約3成位在城鄉市區內，能目睹奇景者，將是萬中選一的幸運兒。

2014年7月27日國際太空站飛越時，太空人拍下臺灣美麗的夜景。圖／台北市立天文館提供
2014年7月27日國際太空站飛越時，太空人拍下臺灣美麗的夜景。圖／台北市立天文館提供
1月14日晚間6點，高雄至花蓮間部分地區將可見國際太空站穿越月球甚至土星的奇景，此為國際太空站飛越北部天空的模擬圖。圖／台北市立天文館提供
1月14日晚間6點，高雄至花蓮間部分地區將可見國際太空站穿越月球甚至土星的奇景，此為國際太空站飛越北部天空的模擬圖。圖／台北市立天文館提供
1月14日晚間6點，高雄至花蓮間部分地區將可見國際太空站穿越月球甚至土星的奇景，此為國際太空站飛越北部天空的模擬圖。圖／台北市立天文館提供
1月14日晚間6點，高雄至花蓮間部分地區將可見國際太空站穿越月球甚至土星的奇景，此為國際太空站飛越北部天空的模擬圖。圖／台北市立天文館提供

太空 天文館 土星

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