Novavax疫苗醫界傳供貨不及！33萬劑抵台發現溫度異常 食藥署曝原因

衛福部疾管署引進Novavax XBB疫苗，並於1月10日開打，不過今天基層醫師群組傳出，Novavax疫苗供貨不及。衛福部疾管署上午表示，因疫苗出現溫度異常，故退回33萬劑要求廠商換貨。衛福部食藥署下午表示，該批疫苗去年底抵台時就發現溫度異常，但33萬劑疫苗中，有16萬4700劑經原廠提供安定性資料後，並未要求換貨，預計於下周五放行。

食藥署Novavax XBB.1.5疫苗共分2批，分別於去年12月29日至12月30日抵達台灣，當時食藥署配合疫苗到貨時間，派員赴現場查核、抽樣，並全力配合疾管署預定時程完成檢驗封緘，放行46萬2200劑疫苗供國人接種，其餘600劑為食藥署留樣。

食藥署署長吳秀梅今天指出，Novavax疫苗一抵達台灣，食藥署就會進行抽樣檢測，因發現冷鏈溫度紀錄不符合原廠規範的攝氏2度至8度之間，屬不得驗收的品項，該批疫苗已請廠商換貨，新一批貨品將於本月底前抵台，到時再依運送要求檢查，也會注意溫度是否合格。

吳秀梅表示，食藥署迄今已封緘放行13萬2200劑Novavax XBB 1.5新冠疫苗。食藥署於先前赴倉儲抽樣查核時，發現有約33萬劑疫苗運送溫度不符原廠規定（攝氏2至8度），其中16萬4700劑經原廠提供安定性資料，尚符合該產品運送冷鏈規範，即不低於0.7度且不超過96小時，待檢驗與審查皆合格後，預計最快可於19日下周五封緘放行。

吳秀梅表示，另外16萬5000劑因已超出原廠冷鏈規定，即低於0.7度，將依生物藥品檢驗封緘作業辦法規辦理退運或銷毀，後續待業者再行進口另一批換貨疫苗抵台後，食藥署會盡速辦理後續檢驗封緘事宜。