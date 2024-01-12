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XBB新冠疫苗接種人次破百萬 昨天接種數創單日新高

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞說，自從去年XBB新冠疫苗開打後，累積接種人次已經突破百萬。本報資料照片
疾管署副署長羅一鈞說，自從去年XBB新冠疫苗開打後，累積接種人次已經突破百萬。本報資料照片

近期新冠疫情升溫，連帶提升新冠疫苗打氣。疾管署發言人羅一鈞指出，自從去年XBB新冠疫苗開打後，累積接種人次已經突破百萬；昨日接種人次達到2萬6621人次，為開打以來單日最高，呼籲符合資格者踴躍接種。

2023年9月26日起提供莫德納XBB疫苗接種，今年1月9日再提供Novavax XBB疫苗接種。接種至今累計102.7萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計100.6萬人次，Novavax XBB疫苗累計2.1萬人次。Novavax XBB疫苗開打首日有4893人接種，第二日為8004人，第三日為8494人。

羅一鈞表示，昨日（1月11日）達2萬6621人次，為去年9月底開打以來單日最高，顯示民眾接種意願提升。不論是莫德納還是Novavax，兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾請擇一廠牌接種；6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。

根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，預防成人住院、門急診就醫之保護效果高達6至7成。

羅一鈞指出，考量本周適逢選舉及新年尾牙等活動頻繁，預期因人群聚集移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，因此呼籲尚未接種「新版」新冠XBB疫苗的長者及青壯年盡速接種疫苗，提升免疫保護力，避免過去確診或接種「舊版」新冠疫苗的保護力歸零。

疾管署提醒，民眾如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，盡速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

新冠疫苗 莫德納 羅一鈞

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