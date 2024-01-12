黑面琵鷺會「迴避風場」？ 國內首座全浮動風機初審過關

環亞公司規畫在苗栗竹南、後龍、通霄外海，離岸27.5公里外，打造面積74平方公里的離岸風場，這是國內首個採全浮動式風機，開發單位保證，再怎麼強的風也吹不倒；專案小組認定，此案環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，建議無須進行第二階段環境影響評估，初審過關。

環境部今天進行「環亞離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。開發單位環亞公司規畫在海上設置兩座變電站，單機裝置容量為14到20MW，最多風機數量為71部，風機間距，平行盛行風向大於1000公尺，垂直盛行風向大於700公尺，全浮動式，開發單位說，採用T等級的標準來進行規畫，預期可抵抗17級的強烈颱風，確保風機基礎安全。

而環評委員陳裕文認為，針對海底電纜纏繞評估不夠，擔心設置密度過高，引發安全疑慮，以及造成鯨豚威脅，希望開發單位能多補充。

原本開發單位承諾，對於海纜巡檢，檢視、清除纏繞廢棄漁網每年一次，但環評委員認為太消極，認為應該提高巡檢的頻度與次數；另外針對鳥類衝擊，開發單位宣稱鳥類飛行會「主動迴避風機」，說曾經經由衛星追蹤、4隻黑面琵鷺，發現黑面琵鷺有「迴避風場的行為」，遭環評委員質疑。

環評委員李培芬說，如果依照開發單位的發現，似乎我們就不會看到有鳥類撞擊的課題，全世界大概這種鳥類撞擊的問題大概都不會存在才對，所以他不會建議開發單位用這種方式寫。

針對海底電纜纏繞問題，開發單位表示，可將檢視次數，從一年一次增加到兩次，至於風機設置密度，都符合規定，如果要再放寬間距，可能設置數量會達不到現有規定。

最後開發單位承諾，會強化極端海象情境分析與採用浮動式風機的安全評估；參考國內、外離岸風場採用浮動式風機案例，據以評估調整此案風機間距、設置；海域生態的鯨豚、海上鳥類調查作業評估，降低調查船時速（建議應低於8節），增加調查時間，獲得更合理的調查結果；另外，也承諾海纜及錨鍊檢視頻率為每年至少2次，纏繞排除頻率每年至少1次，並說明執行時間。