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流感變肺炎恐24小時呼吸衰竭 醫呼籲儘速打疫苗

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
張凱音表示，流感導致肺炎併發症不易治療，短時間可能就會急速呼吸衰竭，使用疫苗預防仍是最重要，符合公費流感疫苗條件的民眾趕快施打疫苗，預防流感引發的重症。圖／中醫大新竹附醫提供
張凱音表示，流感導致肺炎併發症不易治療，短時間可能就會急速呼吸衰竭，使用疫苗預防仍是最重要，符合公費流感疫苗條件的民眾趕快施打疫苗，預防流感引發的重症。圖／中醫大新竹附醫提供

流感病毒來勢洶洶，中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音近期發現，門診中有3位因流感造成肺炎的案例，最年輕的未滿30歲，有菸癮及肥胖等問題。張凱音提醒，流感導致肺炎併發症不易治療，短時間可能就會急速呼吸衰竭，使用疫苗預防仍是最重要，符合公費流感疫苗條件的民眾趕快施打疫苗，預防流感引發的重症。

張凱音表示，流感導致肺炎或併發症容易發生在65歲以上長輩，或是65歲以下有心血管疾病、糖尿病、氣喘、慢性肝腎疾病、腫瘤與免疫不全病患等；年輕人若有抽菸肥胖問題等風險因子，20多歲也可能得到流感造成肺炎。

流感肺炎併發症不易治療，24 小時內可能就會急速呼吸衰竭，重症必須送到加護病房。老人家出現的流感症狀不一定典型，可以是精神差、呼吸喘，不一定會明顯發燒；而年輕人的流感症狀包含突發性高燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、倦怠、咳嗽、流鼻水等症狀。只要發燒超過72小時就應小心，必要時應就醫。尤其今年沒打流感疫苗的慢性病患者、老人家，很容易導致肺炎。

張凱音指出，今年冬天呼吸道病毒傳染病相當盛行，接近過年，也會越來越接近呼吸道病毒流行高峰，尤其是流感。從近期疾管署監測資料，到目前為止，目前正在流行的有腺病毒、流感病毒，且A型與B型流感皆有社區流行，其它包含副流感病毒、COVID-19病毒、鼻病毒等。

張凱音表示，過年有出遊打算，或是要去人多的公共空間，建議還是要戴口罩、勤洗手。很重要的是，符合公費流感疫苗條件的民眾，要把握時間施打，疫苗可以有效自我保護，避免得到肺炎。醫療院所也有自費疫苗供諮詢。

今年度公費流感疫苗實施對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、50歲以上民眾、安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、19-49歲具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職／五專一至三年級學生等。

流感疫苗 肺炎 流感病毒

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