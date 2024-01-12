懶人包／「優惠警報」掀論戰！六福村小編帶頭跟風 網酸：狒狒跑出來怎沒發

國防部9日下午3時17分發送「國家級防空警報」，當時情況尚未明朗，六福村主題遊樂園臉書粉絲專頁立刻模仿發布「優惠警報」，吸引多家品牌跟進操作。

此舉雖被網友稱讚緊跟時事，卻也有人批評「國防不該開玩笑」，重提「狒狒之亂」怒轟六福村亂蹭熱度。

「國家級警報」變「優惠警報」 六福村帶頭發跟風文

9日下午，國防部發送國家級防空警報寫道：「中國於下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。」

對此，六福村臉書小編快速發布跟風貼文，將內容改寫為「〔優惠警報〕六福村於下午15:21發射一堆優惠，已飛越至官網中，請民眾注意別錯過囉」，迅速跟進發燒話題，吸引網友留言關注。

六福村發布的「優惠警報」貼文至今獲得超過7千讚、1千5百則留言、千則轉發，引發帶頭效應，吸引各家品牌粉專跟進發文，其中包括漢堡王、頂呱呱、樂檸漢堡等連鎖速食品牌，及輝葉按摩椅、美廉社、露天拍賣等，搶搭熱潮推出自家的「優惠警報」。

不少網友看見這些跟風文，對小編緊跟時事，發揮創意的做法給予讚賞，但也有認真看待國防議題的民眾，認為不該在此時跟風，留言批評這些品牌的社群操作。）

▲連鎖零售商店美廉社（左）與連鎖速食品牌漢堡王（右），跟進六福村推出「優惠警報」。

image source: FB／物美價廉福利社-美廉社、BurgerKing 漢堡王台灣

六福村貼文高聲量卻掀論戰 遭網酸「怎沒發狒狒警報」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「國家級警報」網路聲量從下午3時許發布後，不到一天就累積106,791筆，超高話題性成為六福村等各家品牌社群跟風原因，昨天品牌社群的「優惠警報」，在下午4時網路輿論開始發酵，不到一天也累積了6,405筆網路聲量，可見該事件的熱門程度。

▲「優惠警報」與「國家級警報」1月9日熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從「優惠警報」熱門關鍵字分析，包括「六福村、狒狒、遊樂園、漢堡王、跟風、加薪、出征、不妥」等詞彙，業者雖認為貼文沒有「不妥」，也獲得網友表示要幫小編「加薪」的正面回應，還是有許多不滿網友留言批評，更拿去（2023）年六福村造成的「狒狒之亂」開酸，表示「有這種水準，難怪你們連狒狒都管不好」、「狒狒跑了你動作都沒那麼快」、「可以再射一隻狒狒出來玩嗎」、「狒狒跑出來時怎麼沒發警報」。

▲「優惠警報」1月9日熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

跟風發布自家品牌警報業者整理：

輝葉按摩椅



image source: FB／輝葉按摩椅

樂檸漢堡

image source: FB／樂檸漢堡（THEFREEN BURGER）

露天拍賣



image source: FB／露天拍賣

OMIA學東西、FreshO2

image source: FB／Ju Chien Cheng





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月09日00:00至23:59。