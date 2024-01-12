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投票注意保暖 國健署：開票「突然話說不清楚」快打119

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
衛福部國健署提醒，外出投票務必要注意保暖，也提供護心2招供民眾參考，看開票時若突然話說不清楚，就要趕快撥打119。民眾排隊投票示意圖。本報資料照片
衛福部國健署提醒，外出投票務必要注意保暖，也提供護心2招供民眾參考，看開票時若突然話說不清楚，就要趕快撥打119。民眾排隊投票示意圖。本報資料照片

明天就是投票日了，衛福部國健署提醒，外出投票務必要注意保暖，也提供護心2招供民眾參考，看開票時若突然話說不清楚，就要趕快撥打119。

民眾明天外出投票，務必做好保暖的工作，留意溫度變化，國健署提供護心2招：

第1招，「出門投票穿著保暖護心臟」，近日早晚氣溫變化較大，出門時建議採多層式穿搭，並搭配外套，以備不時之需。排隊投票時，留意頭、頸部的保暖，有慢性病的民眾，除了規律服藥，可隨身攜帶健保卡與備用藥物，避免因天氣與氣溫變化，造成身體的不適。

第2招，「觀看計票穩定心情起伏」，提醒大家以平常心等待統計票數與結果，家屬請特別注意有心血管疾病或是三高（高血壓、高血糖、高血脂）的親人，提醒應避免過大的情緒起伏導致血壓飆升，以及吶喊、緊張、興奮、突然的激烈運動等。

國健署提醒，若身邊親友突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心肌梗塞徵兆，切記要記下發作的時間，並立刻撥打119就醫。　

另外，可以透過以下動作判斷是否有3項中風徵兆，分別是微笑臉部歪斜不對稱、舉手時手臂無力下垂、說你好時說話不清楚，若無法完整做到，盡速打119送醫，爭取就醫時效。

投票 保暖 國健署

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