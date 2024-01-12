苗竹6.7度低溫 吳德榮：今起冷空氣減弱 晴朗穩定至周日

中央氣象署持續發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨平地最低氣溫為苗栗縣三灣鄉、新竹縣峨眉鄉6.7度，桃園市大溪區7.0度。各地區平地最低氣溫約在7至9度。

吳德榮表示，今、明兩天冷空氣減弱，各地持續晴朗、花東偶有零星少量飄雨的機率；白天陽光下北舒適、南微熱，早晚因冷空氣及輻射冷卻同時作用，明顯偏冷。北部7至23度，中部9至26度，南部8至27度，東部9至25度。明晨局部平地仍有10度以下低溫。

周日各地為晴朗穩定的天氣，氣溫續升。吳德榮表示，下周一傍晚起至周二另一波東北季風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，下周二氣溫略降，北台灣轉涼。

他說，下周三東北季風漸減弱，西半部轉晴朗穩定，氣溫漸升，東半部有局部短暫雨。下周四各地晴朗穩定，白天北舒適南微熱、早晚涼，花東偶有局部短暫雨。