呼吸道病患塞爆急診 新冠重症增

新冠疫情回溫，加上流感及類流感疫情未解，三大呼吸道傳染病齊發，使北部多家醫學中心急診再爆擁塞。台北醫學大學附設醫院統計，呼吸道疾病患者單日就醫占比上升至百分之十八，患者雖以「流感」為大宗，但新冠患者正急速追上；台大醫院統計，每十人就有二人是新冠患者，且近期重症增加，日前一位七旬翁就醫時，已是嚴重肺炎，肺部大片發白，形成「大白肺」且合併呼吸衰竭，需立即插管治療。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，呼吸道疫情從四周前開始升溫，其中新冠重症案例愈來愈多，並以高齡長者為主，高齡重症原因除了本屬於脆弱族群以外，高齡者染疫後，免疫系統遲鈍，不一定會馬上出現「高燒」症狀，而是喘咳頻率增加。若患者不以為意，自行購買成藥服用未及時就醫，恐導致病情快速惡化，到院往往已是呼吸衰竭。日前就有多位高齡長者，原以為自己身體不適是因「感冒」引起，等到嚴重不適就醫，肺部已大片發白。

「最近真的太恐怖了。」林口長庚醫院副院長邱政洵表示，近期流感疫情與新冠疫情夾擊，約從二周前開始，跨年活動也才剛結束，呼吸道疾病患者就已擠滿各大醫院急診，該院急診就持續處於「滿床」狀態，除了呼吸道疾病患者，近期天氣變冷，心血管疾病患者同步增加，中風、心肌梗塞等也是急診、加護病房的大宗疾病。

邱政洵說，今年二月為疫情解封後，將迎來第一個春節連假，屆時疫情發展恐不樂觀，特別是目前急診收治呼吸道疾病的患者，老、中、青都有，小兒重症也不在少數，光是本周兒童流感重症合併腦炎的案例就有一例，與過去許久才有一例相比是一大警訊。

北醫附醫統計，急診單日收治呼吸道疾病患者占比，去年十月為百分之十二，今年一月已升至百分之十八。北醫附醫急診重症醫學部主任侯甚光說，觀察就醫的呼吸道患者，新冠肺炎患者有增加趨勢，推估新冠疫情將開始進入「上升期」，現在各家醫院病床多已爆滿，憂心春節期間壅塞情形加劇，將考驗各院調度病床的能力。

侯甚光表示，呼吸道疾病目前仍以「流感」為大宗，其次為新冠肺炎及類流感。流感以Ａ型流感Ｈ３Ｎ２為主，小兒流感重症中，有不少驗出同時感染黴漿菌，所幸家屬就醫意識高，未演變重症才就醫，平均住院三到五天後出院。

李建璋說，近期國人出國旅遊增加、疫苗保護力下降，加上大選投票群聚等，這波呼吸道疫情估一月底達最高峰，呼籲民眾盡速接種疫苗。依疾管署預估新冠及類流感疫情最高峰，將發生在春節前一周為一月廿八日至二月三日。