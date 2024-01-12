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返鄉投票 台鐵大選列車「售票率5成」

聯合報／ 記者王勇超徐如宜潘欣中／連線報導
總統和立委大選周六登場，迎接交通疏運返鄉投票潮。記者周彥妤／攝影
總統和立委大選周六登場，迎接交通疏運返鄉投票潮。記者周彥妤／攝影

明天就要投票，台鐵1月12日至15日選舉期間對號列車共售出27.2萬張票，售票率約5成，另可視需要臨時增開班車。不過有網友說，想投的人不一定能選上，還要多花交通費，返鄉意願不高。「高雄學生民主聯盟」很熱血，呼籲學長姐返鄉行使公民權利，屏東滿州鄉則有旅宿業首推「0元住宿優惠」，鼓勵旅外鄉親返鄉投票。

台鐵研判2024年返鄉投票人潮會落在今天下午及明天早上，高雄車站已做好疏運準備。但據網路批踢踢實業坊留言顯示，今年選情很冷，在台北從事服務業的黃小姐指投票日如果沒同事可代班，就不回高雄投票。設籍花蓮的網友指想投的候選人不一定會選上，還要花2000多元交通費，意願不高。不過也有北漂的朋友以往對政治冷感，今年無論如何都要回來投。

「高雄學生民主聯盟」指2022年底18歲公民權修憲案未達修憲門檻，青年的權利仍不完整。楠梓高中學生會希望學長姊別錯失投票機會，每張選票都能塑造未來。高師大附中學生會表示，返鄉投票是替未能爭取到的公民權，發出無聲抗議。

屏東縣滿州鄉一家網紅民宿業者為鼓勵旅外鄉親返鄉投票，推出設籍恆春半島4鄉鎮遊子免費入住一晚且含早餐的「投票日優惠專案」，甫推出兩天幾乎搶訂一空。圖／日日旅海提供
屏東縣滿州鄉一家網紅民宿業者為鼓勵旅外鄉親返鄉投票，推出設籍恆春半島4鄉鎮遊子免費入住一晚且含早餐的「投票日優惠專案」，甫推出兩天幾乎搶訂一空。圖／日日旅海提供

屏東縣滿州鄉一家網紅民宿業推出投票日0元專案，設籍恆春半島4鄉鎮遊子，免費入住一晚且含早餐，共提供10間售價逾3000元的面海雙人、4人房型，引發熱訂。李姓業者說，有人厭惡政黨間惡鬥，放棄投票，但今年這場選戰關係台灣未來，推出住宿專案，算回饋故鄉及台灣民主的一種方式。

投票 屏東縣 修憲

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