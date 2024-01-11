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新冠+流感夾擊 長庚急診滿到溢出來 兒童腦炎重症增

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
此為急診室示意圖，非新聞當事者。本報資料照片
此為急診室示意圖，非新聞當事者。本報資料照片

「最近真的太恐怖了」林口長庚醫院副院長邱政洵說，近期流感疫情與新冠疫情夾擊，從2周前開始，急診就持續處於「滿床」狀態，除了呼吸道疾病患者，近期天氣變冷，心血管疾病患者同步增加，中風、心肌梗塞等也是急診、加護病房的大宗疾病。他提醒，千萬別輕忽這一波「多病毒齊發」的疫情，特別是兒童、長者，本周兒童腦炎重症患者就有一人，這是相當恐怖的情形。

邱政洵表示，跨年過後，新冠以及流感重症患者不斷湧入醫院，同時也有零星的輕症患者，跑到醫學中心就醫，增加急診負擔。今年的呼吸道傳染病疫情「真的非常嚴重」，別以為新冠疫情多以「輕症」為主，很多患者到院都已經是喘不過氣，需要進到加護病房，據疾管署最新公布的新冠重症死亡人數，單周達到40多人，這就是嚴峻的警訊。

邱政洵表示，流感現在流行的病毒株以A型流感的H3N2為主，與一般感冒不同，流感的典型症狀會有全身肌肉痠痛、頭痛等。小朋友在這波呼吸道傳染疾病中，還流行腺病毒、腸病毒等，且流感與其餘病毒，可能同時感染。他強調，對於脆弱族群來說，光是「新冠」或是「流感」單一種病毒，就足以讓脆弱族群成為「重症患者」，如果同時感染新冠或是流感，致命度極高。

才剛過完跨年，呼吸道疾病即遽增，邱政洵表示，農曆過年恐會再有一波流行，無論是大人小孩，一定要施打疫苗預防，自己不生病也能避免傳染給其他人，在這段疫情期間，最好避免感染的方式，仍是勤洗手、保持社交距離、戴口罩以及「打疫苗」。

流感 患者 疫情

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