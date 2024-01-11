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翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

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翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
4周前疫情就開始升溫，且長者重症比率高，主因是高齡族群感染新冠未必出現高燒症狀，病情易被延誤，送至醫院時已出現呼吸衰竭、必須插管；示意圖，台大急診室外觀。本報資料照片
4周前疫情就開始升溫，且長者重症比率高，主因是高齡族群感染新冠未必出現高燒症狀，病情易被延誤，送至醫院時已出現呼吸衰竭、必須插管；示意圖，台大急診室外觀。本報資料照片

新冠疫情又回溫，醫院急診壅塞情況重演。台大急診醫師表示，因國人赴國外情況增加，4周前疫情就開始升溫，且長者重症比率高，主因是高齡族群感染新冠未必出現高燒症狀，病情易被延誤，送至醫院時已出現呼吸衰竭、必須插管。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，近期急診重症個案增加，情況相當擁擠，除秋冬慢性病患者容易發病，也與新冠病毒有關，每10名患者有1至2名冠狀病毒患者，尤其老年人重症情況增加，不少長者送至醫院必須直接插管。

李建璋說，長者因慢性病容易出現新冠重症，且與一般民眾不同，未必會出現發燒症狀，而是喘咳頻率增加，若患者不以為意，自行購買成藥服藥，未及時就醫，恐會導致病情快速惡化。台大急診室常見六、七十歲長者，原以為只是感冒不以為意，至急診時經影像學檢查，發現患者已是「大白肺」，且合併呼吸衰竭，必須插管治療。

李建璋表示，近期民眾出國旅遊情況增加，加上過去接種的疫苗已超過6個月時間，保護力下降，臨床觀察，4周前新冠疫情即開始升溫，並將在月底達到高峰。大選投票日將至，有專家擔心，選舉造勢恐會讓疫情升溫，但群聚感染多發生在室內密閉空間，如運動場館、音樂會等，如果造勢場合位在空曠場地，應不必過度擔心。

疾管署發言人羅一鈞昨天表示，預估未來3周，新冠、類流感疫情仍會持續上升，而類流感、新冠疫情重疊最高峰，應會落在春節前一周，時間為1月28日至2月3日；類流感疫情則於上周創下近10年同期新高，達12.3萬人次，預估高峰期，單周將達15萬人次。

疫情 類流感 患者

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