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強烈冷氣團發威！防極端低溫 醫曝「中軸保暖」很重要

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今晨嘉義民雄8.4度！各地最低約8至10度 明天投票日晴朗北舒適、南微熱

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嘉義民雄8.4度 吳德榮：強烈冷氣團影響 早晚極寒冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，今天各地晴朗穩定，白天北偏冷、南轉涼，早晚極寒冷。本報資料照片
強烈大陸冷氣團影響，今天各地晴朗穩定，白天北偏冷、南轉涼，早晚極寒冷。本報資料照片

中央氣象署發布低溫特報。今晨平地最低氣溫為嘉義縣民雄鄉8.4度、南投縣中寮鄉8.5度、台北市文山區8.6度、台南市新化區8.7度。各地區平地最低氣溫約在8至10度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，台北觀測站昨天深夜降至12.4度，勉強觸及強烈大陸冷氣團定義。今晨觀測資料顯示，有境外移入汙染，空品不佳。

吳德榮說，強烈大陸冷氣團影響，今天各地晴朗穩定，白天北偏冷、南轉涼，早晚極寒冷。北部9至18度，中部8至23度，南部9至24度，東部10至23度。

明天投票日，吳德榮表示，明天冷空氣減弱，持續晴朗、氣溫升，白天北舒適、南微熱，早晚因冷空氣及輻射冷卻同時作用，明顯偏冷。明晨局部平地的最低氣溫仍將降至8度左右，應注意添衣保暖、續防寒害。

吳德榮表示，周日各地為晴朗穩定的天氣，氣溫續升。下周一另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、北台灣轉涼。下周二、周三東北季風漸減弱，轉為東半部有局部短暫雨，氣溫漸升。

氣溫 吳德榮 冷氣團

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