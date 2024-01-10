RSV疫苗有望今年在台上市 食藥署：共受理2案審查中

台灣疫苗推動協會今舉辦「疫苗十大新聞」活動，推動疫苗注射，構築健康防疫網。參與活動的衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，未來新冠疫苗有可能如流感疫苗一樣，成為季節性疫苗。另今年也將有新的疫苗在台灣上市，目前已有藥廠將呼吸道融合病毒（RSV）疫苗向食藥署申請。食藥署指出，目前共受理2件RSV疫苗查驗登記申請案，均在審查中。

羅一鈞表示，今年重要疫苗新聞可用三點來總結，第一、去年開放公費肺炎鏈球菌疫苗，提供65歲以上長者接種，並放寬55至64歲原住民也可免費接種。

其次、上半年猴痘疫情，透過民間社群團體推動高風險族群打疫苗，目前過去七周已沒有新增個案，正在朝消除猴痘的目標邁進，距世界衛生組織（WHO）連續三個月猴痘根除標準已達一半。

而於新冠疫苗接種推動上，去年上半年「疫苗+1」政策搭配解封、降級，希望大家接種BA.5疫苗、下半年又有XBB莫德納，以及今年的Novavax XBB疫苗，但發現大家變得比較不想打疫苗。

羅一鈞說，最近發現新冠可能成為季節性流行疾病，就像每年要打流感疫苗一樣，已有研究以seasonal vaccine（季節性疫苗）稱呼新冠疫苗，因此將來打新冠疫苗可能成為常態。

最後，羅一鈞說，在公費疫苗推動，疾管署會持續努力，如輪狀、水痘、腸病毒等疫苗都會進行評估；自費疫苗方面，去年增加兩家國產腸病毒疫苗，已於6、7月陸續提供；最近有RSV疫苗藥廠向食藥署遞交藥證申請，有可能於今年在台上市。

衛福部食藥署副署長陳惠芳說，目前共受理2件RSV疫苗查驗登記申請案，均尚在審查中；有關RSV疫苗加入自費市場時程，需待查驗登記案件核准後，廠商領得藥品許可證，再由廠商自行評估決定。