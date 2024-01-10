龍寶寶效應發威 陳菁徽：近半年試管嬰兒療數增6成

龍年將近，不少夫妻計畫拚「拚龍寶寶」，禾馨宜蘊生殖中心統計，112年下半年進行試管嬰兒療程的人次就增長了6成。台北禾馨宜蘊生殖中心醫師陳菁徽分析3因素，「龍年、疫情解封、不孕症補助」三方加成下，確實今年的人次有明顯增加。

台北禾馨宜蘊生殖中心院長廖娸鈞表示，112年下半年海外華人特地返台諮詢檢查人數相當多，都是為了求得龍寶寶，許多人搶在過年返鄉前成功懷孕，希望和家人報告好消息；周末假日都特別忙碌，經常一天要安排7至10台以上的凍卵及胚胎植入手術。

生殖醫師陳菁徽表示，112年下半年試管嬰兒的人數開始大幅成長，相比111年下半年成長6成，確實有不少夫妻是為「拚龍寶寶」而來；大致上有3個因素，第一是龍年加持，第二是疫情解封，最後則是不孕症擴大補助的政策，彼此加成後促成人數的成長。

統計調查報告指出，台灣不孕症比例高達15%，平均每7對夫妻就有一對可能面臨不孕的問題。衛福部國健署自110年7月起實施擴大「不孕症治療補助政策」，至今一共成功催生1萬5106位新生兒。

桃園禾馨宜蘊生殖中心院長朱伯威說，現代人不孕比例越來越高的原因，大多還是礙於高齡不易受孕，且隨著年齡增長，卵子所剩數量就會更少，因此不良率與染色體異常的風險也會越高。建議女性應及早進行生育規劃，像是在35歲前安排凍卵，保存卵子的最佳狀態，讓女性在生育上保有更多的選擇權。

陳菁徽表示，人工生殖是相當專業的領域，從取卵、取精、受精，乃至於整個試管嬰兒療程都需要密切監控，會透過晶片把控每一位患者的精、卵，並且會要求病人持有專屬的ID卡才能進行取卵等流程；而不孕症夫妻不僅身體調理重要，心理健康也相當重要，才能健康迎接家庭新成員的來到。