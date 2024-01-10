新冠次世代舊版疫苗保護力退 台大醫師曝這族群速度最快

冬天天氣寒冷，各種病毒十分活躍，包括流感病毒、新冠病毒、呼吸道融合病毒、副流感病毒、肺炎鏈球菌等。台灣疫苗推動協會榮譽理事長、台大兒童醫院小兒科主治醫師李秉穎表示，其中流感疫情每年冬天都會上升，預估此波疫情應於農曆春節前、後一周達到高峰，原因是春節期間是最冷的時候，病毒非常活躍，而這波疫情將於4、5月時，才會漸漸緩解。

李秉穎今參與台灣疫苗推動協會「第八屆企業防疫聯盟暨疫苗十大新聞」受訪表示，就流感疫情來說，從2022年至今，幾乎是一年四季都有，只是在春節附近病例數會增加，而最近新冠病毒株突變後，傳染力增加，呼籲最近一、二個月需要特別注意。因此，流感病毒、新冠病毒都會在春節前後達到高峰，但應不會大幅增加，高峰情形不會超過往年。

李秉穎呼籲，年長、慢性疾病者一定要接種流感、新冠XBB、肺炎鏈球菌等疫苗，更要多注意個人衛生習慣，以防感染及重症。特別是，美國曾研究指出，65歲以上年長者即使已施打上一代次世代疫苗，約接種半年至一年，抗體會逐漸消退至「沒有保護力」的狀況，而18至64歲者，約是接種一年後，抗體才會逐漸消退至「沒有保護力」的狀況，因此，每個人在今年應接種一劑XBB疫苗。

今年多病毒感染情形，是否與免疫負債有關？對此，李秉穎表示，新冠疫情期間，社交距離、佩戴口罩因素影響，流感疫情幾乎歸零，若對比疫情前2019年情形，流感疫情並未有大幅上升，免疫負債應多發生在孩童感染呼吸道融合病毒，此外，孩童應多注意呼吸道融合病毒及副流感病毒等感染風險。

衛福部疾管署發言人羅一鈞今參與活動表示，流感、新冠疫情創近數周來新高，預期未來三周會持續增加，並於春節前一周達到最高峰，目前新冠併發重症或死亡患者，仍以65歲以上長者居多，建議民眾應速接種疫苗，如果不接種新版的新冠XBB疫苗，只靠上一代的次世代疫苗，保護力僅維持6至9個月，如果超過9個月，保護力幾乎歸零，一定要快速接種。