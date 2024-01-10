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口角炎作怪紅腫刺痛…塗口內膏卻不見好轉？醫師示警恐惡化

中央社／ 台北10日電
口角炎作怪，嘴角紅腫刺痛，有民眾購買口內膏塗抹卻不見好轉。 圖／ingimage
口角炎作怪，嘴角紅腫刺痛，有民眾購買口內膏塗抹卻不見好轉。 圖／ingimage

口角炎作怪，嘴角紅腫刺痛，有民眾購買口內膏塗抹卻不見好轉。醫師提醒，天冷是口角炎旺季，可能是發炎或細菌感染，口內膏常見類固醇成分，可抑制發炎但無法殺死細菌，恐惡化。

嘴角紅腫、刺癢，甚至一張口就痛到沒辦法說話，民眾姚小姐最近飽受口角炎困擾，自行到藥局購買口內膏使用，結果擦了好幾天仍不見好轉，甚至開始脫屑，又痛又醜。

口角炎病灶發生在單側或雙側嘴角，開業皮膚科醫師趙昭明今天告訴中央社記者，除了自身免疫力降低，天冷也會造成口角炎，因嘴唇乾裂舔嘴唇，容易讓口腔內的細菌入侵傷口，兩側嘴角會有發紅、發癢、裂開等現象，近期因口角炎就診患者有微幅增加趨勢。

常見的嘴破則是口腔潰瘍，嘴唇、舌頭、口腔黏膜等部位都可能出現，除了免疫力下降，成因還包括吃了刺激、辛辣的食物，或是不小心咬到、裝假牙長期摩擦等，與口角炎不同。

趙昭明指出，口角炎可能是發炎或細菌感染，嘴破常用的口內膏多半含類固醇成分，雖然可抑制發炎，卻無法殺死細菌，如果是感染性口角炎，塗抹口內膏等於是放任細菌或黴菌持續孳長。

他建議民眾應就醫確認病因、正確用藥外，平常可多吃維生素B群或C的食物，例如瘦肉、牛奶、綠色蔬菜、芭樂、番茄等，提升抵抗力，對於預防口角炎也有幫助。

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