包皮手術開到一半…國家警報狂響！醫師：感覺放大8倍患者發抖

國防部昨天下午發出國家警報，許多人被狂響的手機通知嚇到，有泌尿科醫師當時正在動手術，「包皮開到一半，國家警報狂響！」，當時手術房裡的所有手機同時震動，感覺被放大7至8倍，病人緊張到有點發抖，所幸後來順利開完刀，不過醫師也直呼，感覺手術時間比平常更快了。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書發文表示，「包皮開到一半，國家警報狂響！」當天的患者是名20多歲年輕男性，因為包皮手術是局部麻醉，所以患者會保持清醒，加上開刀房溫度約18至20°C，手術服又比較單薄，加上當天開刀房內的所有人，手機狂響，7、8支手機同時震動，等於將感覺放大7至8倍，病人更緊張、開始發抖，也擔心發生什麼事情。

「感覺得到病人的手腳在手術台上震動」，呂謹亨說，當時手術已經進行一半了，所以一邊安撫對方醫院有不斷電系統、會幫他把手術完成，一般的包皮手術約10至20分鐘，當時真的有覺得手動得更快，不像平常會多想很多，順順把手術完成，也因為包皮手術過程相對明確，不會像達文西手術或腹腔鏡，會碰到很多重要血管，會比較緊張，加上包皮手術平常做滿多的，所以進行得也算順利。

不過如果真的碰到要逃生的狀態，呂謹亨表示，這類局部手術，就是先讓傷口止血，並用紗布壓住、讓病人躺著，不像一般全身麻醉的大手術，一定要到一個段落，讓病人麻醉退了再移動。

針對需要割包皮手術的患者，呂謹亨指出，第一種就是「包莖」，患者在勃起時龜頭露不出來，或者勃起時會卡卡的、推不太下來，反覆包皮發炎，或是糖尿病、免疫系統差、清潔沒做好導致反覆感染，讓包皮纖維化、開口愈來愈狹窄，就需要手術。

呂謹亨表示，以糖尿病患者為例，不做手術的話，包皮開口可能越來越小、像針孔一樣，使得小便不順或者反覆感染，因為包莖或者開口太小，小便會積在包皮裡面才流出，久了會有包皮垢、反覆感染；勃起沒辦法完全露出，則會影響性行為，拉扯太用力會裂開，患者術後3天先不要碰水，約1星期可以初步癒合，這時就可以洗澡，但不要太用力搓。