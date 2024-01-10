整理包／藥品放冰箱避開2地雷位置 8大QA教整理藥品

沒吃完的藥不能隨便丟，保存也不是一律放冰箱就好！藥師提醒，除非有標示需冷藏的藥品，切勿隨意冷藏藥品，以免受潮，眼藥水等本身無菌的產品，開封超過1個月就要丟棄，藥水類要遵循「放、倒、丟」原則，且切勿倒入馬桶或水槽中，聯合報元氣中心整理8ＱＡ，搞懂藥物保存及斷捨離原則。

※藥品保存

Ｑ1：藥品開封後要注意哪些地方？

Ａ：食藥署副署長陳惠芳說，應按照藥品說明書（仿單）或藥袋上的指示儲存，一般藥品通常存放於室溫下即可，且應避免放置於陽光直射或濕熱環境，除非有標示需冷藏的藥品，切勿隨意冷藏藥品，以免讓藥品受潮。

藥師公會全聯會常務監事李懿軒補充，國外有些人習慣，將藥品放在浴室洗手台附近，這點也要避免也應避免，開封瓶裝藥品則建議，標記開封時間，並保留藥袋、藥品包裝及仿單， 且每次使用完畢應確實密封。

Ｑ2：瓶裝藥品開封後，為什麼要取出乾燥劑跟棉花？

Ａ：李懿軒表示，乾燥劑是為了吸收少數經由藥瓶封口滲入的水分，以保證藥品在使用年限內的品質及安全性，如果一直在瓶子裡，開開關關地，就容易把環境中水分帶進瓶子裡；棉花大部分是為了填滿瓶內空間，作為運送過程中避免碰撞的緩衝。

Ｑ3：為什麼要留下藥袋?

Ａ：李懿軒指出，雖然藥師是藥物的專家， 但是要辨別出所有的藥品，仍是困難的任務，平常若吃藥有狀況，留下藥袋會有完整的紀錄，可作為調整藥物、避免重複用藥的依循，也可透過領藥日期，看出是否有規律領藥。

Ｑ4：藥品放在冰箱要注意哪些事呢？

Ａ：李懿軒表示，標示需冷藏的藥品才要冷藏，但不要放在出風口，因為這是冰箱內部最冷的地方，會結霜甚至結凍破壞品質；冰箱門也不建議，因為開開關關會失去原訂保存溫度，如果藥品顏色變深，甚至冒出小水珠，代表受潮變質，口服藥容易出現這類狀況。

Ｑ5：建議多久檢查整理一次藥品呢？

Ａ：李懿軒建議，民眾可以每年或每半年，定期檢查家中藥品，以確保藥品的有效期限和品質，鼓勵整理藥品時，分類出已過期、不再需要或已失效的藥品，並遵循安全的廢棄方法處理。

※廢棄藥品處理

Ｑ6：哪些藥品應該被丟棄呢？

Ａ：陳惠芳說，治療療程已結束卻未服用完畢的藥品；已過期、變質的指示藥品；開封已久的藥品等三類，需要被丟棄。

陳惠芳表示，民眾家中可能會常備腸胃藥、綜合感冒藥等成藥或指示藥品，若發現有過期，或變色、粉碎潮解等變質情形，應予以丟棄；藥品包裝標示的「保存期限」是指未開封的情況，瓶裝口服藥品或外用藥膏開封超過半年、有滅菌的眼藥水（膏）或藥水開封超過1個月，或是無法確認何時開封，建議予以丟棄。

Ｑ7：特殊藥品該如何處理？

Ａ：李懿軒表示，針劑、抗腫瘤藥物、抗生素荷爾蒙藥物、管制藥品等屬於特殊藥物，應拿回醫院；膠囊、錠劑等屬於一般藥物，可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。

Ｑ8：藥水可以直接丟掉或倒掉嗎？