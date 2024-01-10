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Novavax新冠XBB疫苗開打 疾管署最新統計首日接種踴躍

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署昨起開打Novavax XBB疫苗，經統計昨共計接種3752人次，另莫德納XBB疫苗接種1萬4065人次，合計接種1萬7817人次，接種人次為今年次高。聯合報系資料照
疾管署昨起開打Novavax XBB疫苗，經統計昨共計接種3752人次，另莫德納XBB疫苗接種1萬4065人次，合計接種1萬7817人次，接種人次為今年次高。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情上升，衛福部疾管署示警，新冠併發症患者於上一周增加515例，為去年8月以來，近5個月新高，單周死亡增加48例，也為去年9月至今的4個月新高。目前預估未來三周，於新冠疫情會持續上升，高峰期應會落在春節前一周，時間為1月28日至2月3日。

為有效預防新冠病毒感染，疾管署昨起開打Novavax XBB疫苗，經統計昨日共計接種3752人次，另莫德納XBB疫苗則接種1萬4065人次，合計昨日新冠XBB疫苗接種1萬7817人次，接種人次為今年次高，僅低於1月5日接種2萬2484人次，而自去年9月開打XBB疫苗以來，共累計接種97萬153人次。

疾管署發言人羅一鈞表示，依丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究顯示，接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成；此外，近期國內外疫情升溫，又適逢選舉及農曆春節等聚會活動頻繁，病毒傳播風險上升，尤其此波疫情，過去確診或「舊版」新冠疫苗保護力已嚴重不足，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾在莫德納和Novavax兩種廠牌選擇一種接種，共同防護加一，提升免疫保護力。

新冠Novavax XBB.1.5疫苗於今(2024)年1月9日起開放12歲以上民眾接種，接種建議如下：

一、未曾接種新冠疫苗者：接種2劑(0.5 mL)，兩劑間隔4周(28天)以上。

二、曾接種新冠疫苗者(不含已接種莫德納XBB.1.5疫苗者)：接種1劑(0.5mL)，與前1劑間隔3個月(84天)以上。

新冠疫苗 疫情 莫德納 新冠肺炎

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