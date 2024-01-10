神祕北極圈找尋歐若拉！十大極光最佳觀賞地 一生難忘的回憶

我的極光世界繽紛閃耀！

在寂靜又壯觀的自然奇觀中，感受極光的震撼，是許多人一輩子最想實現的夢想。如同歌手張韶涵那首知名歌曲《歐若拉》所唱的，傳說歐若拉是掌管黎明、北極光的女神，人們崇敬的認為，若是見到了極光，就能夠獲得一生的幸福，窮盡一輩子的時光也想奮力追尋。

極光總是令人有著夢幻的想像，這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出十大看極光的最佳熱門觀賞地，趕快一起來看做筆記，安排出發計劃，為自己人生的夢想清單打個勾吧！

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No.10 冰島－藍色冰河湖（Blue Lagoon）

來到冰島的旅客必去景點之一，就是夢幻的藍色冰河湖，這是全世界最大的露天溫泉，湖水是神秘的粉藍色，周遭的氛圍如夢似幻。藍湖的泉水還富含豐富的礦物質，有美白護膚的效果，再加上夢幻般的美景，拍照起來就像是身處在童話故事中，因此吸引不少遊客到訪，為自己拍下一張人生美照，在IG打卡留念。

置身暖呼呼的溫泉中，享受著雪景和讓人嘆為觀止的自然景色，網友也分享，「藍色真的很漂亮，而且雖然天氣冷，但泡著溫泉真的好幸福」、「配上一杯啤酒也是超讚的享受」。

image source: Blue Lagoon

No.9 瑞典－阿比斯庫（Abisko）

說到極光，很多人的第一印象會是芬蘭、挪威等地，其實瑞典的阿比斯庫才是被譽為世界上最容易看到極光的小鎮，擁有北歐斯堪地納維亞半島最清澈的天空，一年212個晚上之中，有159個晚上看得到極光，機率高達 75%。

相比北歐其他國家，瑞典的機票便宜不少，成為許多人選擇阿比斯庫圓夢的原因，「評估CP值後，我下定決心從米蘭到瑞典的Abisko追極光，有了最難忘的旅程」、「夢想看極光，超級想去阿比斯庫一趟」、「只記得那段旅程浪漫又驚喜，成為了一輩子的美好回憶」。

image source: Visit Abisko

No.8 俄羅斯–摩爾曼斯克（Murmansk）

有著「極北之都」的摩爾曼斯克是俄羅斯最北邊的城市，位在北緯69度，深入北極圈300多公里，因為北大西洋暖流的原因，是俄羅斯進出北冰洋最重要的不凍港。

摩爾曼斯克擁有長達一個半月的「極夜」現象，也就是太陽在這段期間都不會升起，因此能夠欣賞到夜景之美，看見極光的機率也大幅上升，成為不少旅客的到訪誘因，「選摩爾曼斯克最吸引人的原因，就是24小時的北極光體驗」、「覺得自己來到夢的國度」、「極夜真的好夢幻」。

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No.7 冰島－傑古沙龍冰河湖（Jokulsarlon）

傑古沙龍冰河湖被譽為「冰島皇冠上的明珠」，是全冰島最大的冰川湖。在平靜的湖泊上，有著一顆顆如鑽石般閃耀的浮冰，也是賣座電影《古墓奇兵》的拍攝場地。

由於位於瓦特納冰川國家公園內，傑古沙龍冰河湖並沒有太多的開發，絕佳自然的景觀與地理條件，成為不少極光獵人推薦的最佳極光觀賞點，「親眼見證過傑古沙龍冰河湖真的是相當平靜，但卻給人意外的感嘆」、「湖泊上的冰塊就像是鑽石一樣，真的好漂亮，當時被眼前的景所震懾」。

No.6 美加航線往返的飛機上

除了在地面上看極光之外，其實在航班上也能有機會看到極光，尤其是在美國、加拿大的航線上。有內行的網友就指出，最容易遇到極光帶的航班，就是阿拉斯加的South Central及加拿大北部從Mountain time到Central Time的區域。

不同於在地面看極光，許多人會特別購買航班來欣賞機窗外的極光秀，「看到仿佛進入了另一個空間，真的好美」、「就像是上天的禮物一樣」、「在坐飛機的時候看到，就好像是得到額外的小確幸，更覺得幸福、覺得幸運了」、「當下看到覺得人品大爆發，好幸福」。

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No.5 挪威 - 特羅姆瑟（Tromso）

特羅姆瑟有著「北極圈巴黎」之稱，同時也是挪威的「極光首都」，位居北緯69度多，是挪威在北極圈內最大的城市，但因為洋流調節，氣候並沒有太過寒冷，人口相對來說較多，生活機能相當方便，還擁有世界最北端的大學、釀酒廠和大教堂。

特羅姆瑟冬季和夏季有截然不同的景色，夏季可以享受24小時的日照，冬季時，則能欣賞到夢幻的北極光奇觀，「雖然見到極光的路途有點小崎嶇，但無論過程如何，見到夢寐以求的歐若拉真的是人生中精彩的回憶」。

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No.4 冰島 - 雷克雅維克 （Reykjavik）

冰島首都雷克雅維克是世界最北的都市，緯度64°08'N，位置相當接近北極圈。其實冰島全國都位於極光帶之上，只要在極光季來到冰島，在天氣好的情況下幾乎都能成功追到極光，冰島更曾經被CNN評為全球最佳觀賞的極光地點。

冰島除了極光之外，還有多樣的自然風光，包括火山熔岩，間歇泉、熔岩沙漠、溫泉等，讓不少人慕名而至，「除了在極光季能看到極光之外，自然風光真的讓人覺得歎為觀止」、「天氣好的話，冰島真的到處都能看到極光，那時後的天空真的好美、好夢幻」。

No.3 加拿大 – 黃刀鎮（Yellowknife）

加拿大的黃刀鎮被不少人認為是看極光的首選之地，因為地勢平坦無障礙物，再加上氣候相對其他地方較穩定，可看到極光的機率高達90％！全年下來更有超過200天的時間都可以看到極光，讓不少人推薦追極光新手，一定要到黃刀鎮朝聖一番。

黃刀鎮的氣候相當乾冷，沒有過多的水氣，因此天空經常是萬里無雲的狀況，看極光時也較不會受到影響，「真的有夠漂亮，這輩子一定要去過黃刀鎮看極光，不會後悔的」、「有營火和熱飲再加上極光，真的仿佛在魔法森林裡」。

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No.2 芬蘭 － 卡克斯勞塔寧（Kakslauttanen）

曾經幻想躺在玻璃屋內看極光嗎？那你一定不能錯過位於芬蘭的「卡克斯勞特恩度假村」（Kakslauttanen），在美麗的玻璃屋內，躺在房間的床上，抬頭就能看見極光籠罩，還有多項戶外活動，讓你在雪地內盡情享受。

在玻璃屋內不用忍受零下的溫度，就能觀看到讓人驚嘆的極美景，也成為許多人選擇到這裡追極光的原因，「喝著冰啤酒配著天上成群跳耀的極光，真的是人生一大享受，一輩子都不會忘記這晚」、「在玻璃屋內不僅是晚上，就連白天起床之後的景色也出乎意料的美」。

image source: Kakslauttanen

No.1 美國－阿拉斯加 費爾班克斯（Fairbanks）

美國阿拉斯加的費爾班克斯，被稱為是「世界極光之都」，由於相當靠近北極圈，一年有240多天都可以看到北極光，約是每年的8月底至隔年4月底，平均大約每3天就會出現2次的北極光，是追極光的最佳地點之一，除此之外，冬季期間還提供多樣化的雪中活動，讓遊客流連忘返。

費爾班克斯被稱之為「午夜陽光之地」，每年大約從5月中旬至7月底為止都是永晝時間，成為熱門的旅遊景點，「那時候去幾乎每天都能見到極光，害怕沒看到的心瞬間放鬆不少」、「極光真的超耀眼超漂亮」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月05日至2024年01月04日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『極光觀賞地』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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