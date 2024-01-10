有12條命你會怎麼過？2024最頂韓劇《死期將至》探討死亡 網推：2024第一部神劇

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文／楊千儀

「貓有9條命，如果你有12條命，你會怎麼過？」死亡究竟是救贖還是懲罰？年末開播的奇幻懸疑驚悚影集《死期將至》迎來大結局，可說是近期話題度最高的韓劇之一，改編自韓國網漫《我死了又死》，找來徐仁國、朴素淡、崔始源、李到晛、高允貞等眾多大咖演員出演，透過主角經歷12次不同的死亡過程中，與觀眾一起探討死亡的意義，貼合近年來韓國年輕人自殺率居高不下的嚴肅議題。





近半年聲量近5千筆 被稱為「龍頭龍尾」的一流韓劇

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，串流媒體TVING自公布演員陣容到定檔，期間的聲量皆維持在百筆以上，超級華麗的演員陣容，讓該劇還未開播就話題度滿滿。聲量在1月7日飆至最高峰，共計499筆，當日迎來最終大結局，意想不到的結尾讓令人震驚，引發網友們的熱烈討論，也被大讚是2024年結局最好的神劇之一。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

韓國為全球自殺率之冠 主題扣緊年輕人自殺率居高不下的社會現狀

據韓媒報導，韓國為全球自殺率最高的國家，2020到2022年有近4萬韓國人自殺，其中10代的青少年及30～40代年齡層自殺率大幅增加，據統計，學校霸凌、社會上的比較心態、高失業率為韓國自殺率年年攀升的主要原因。

《死期將至》就是以年輕人就業困難以及在校園中常見的霸凌問題作為核心主題，故事講述人生不得志的崔怡在（徐仁國飾）失去了活下去的勇氣試圖自殺，卻意外被掌管生死的「死亡」（朴素丹飾）所攔截，「死亡」懲罰怡在體驗12個瀕臨死亡的不同人生，讓他承受永無止盡的痛苦並徹底體悟生命的珍貴。

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12位實力派演員齊聚一堂 有顏值有演技的高品質作品

《死期將至》找來了幾乎是半個韓國演藝圈的實力派演員，包含徐仁國、朴素淡、成勛、金材昱、張勝祖、吳正世、高允貞、崔始源、李宰旭、李到晛、金康勳、金智勳，各自演出不同的人生階段，遭遇到了不同的挫折，讓觀眾不僅深陷在每位演員的魅力中，又能被精湛的演技代入到劇情中。

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結合多種題材 最終以「作為自己而活」扣緊全劇

整部劇高水準的製作到優秀的劇本及演員，是部「開高走高」的神劇，結合了奇幻、懸疑、黑幫、親情、純愛等多樣題材，主要在傳達「不應該輕視死亡」這個主題，用「因果輪迴」的理念讓人們更加珍視自己做的每一個決定，理解「作為自己而活」是最為難能可貴的，被網友稱為是「最佳防自殺教育宣傳片」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月12日至2024年01月07日。