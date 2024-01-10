快檢查家中「避難包」專家籲放3物但千萬別放辣味泡麵

多久沒有檢查家中緊急避難包了呢？日本元旦發生強烈地震，許多房屋傾倒，已有無數人罹難，沒人能預知意外何時發生，隨時做好災難的因應相當重要。專家表示，避難包儘量不要放「辣味泡麵」，避免身體過度負擔，同時放好乾糧、巧克力等熱量充足的食物，最好現在就去檢查是否有過期。

面對災難發生，保持冷靜應對相當重要，做好適度的災難因應準備，也能夠保心安。台灣野外地區救護協會榮譽理事長王士豪表示，災難發生時，不論是地震、山難或其他緊急情況，有3項得優先確保的事項，依序是「保暖、飲水、食物」，受困時若體溫過低，3小時就會失溫而亡，因此保暖相當重要，若環境寒冷，可保持蜷曲姿勢，減少身體熱能散失。

王士豪說，平時家中就要準備好緊急避難包，當中一定要備足保存期限長、有效率產生熱量的食物為主，像是「乾糧、巧克力、糖果」都是相當安全的選擇；可以放入泡麵，但較不建議，因為需要另外煮水，受困時無法確保是否有熱水可用，另外「辣味泡麵」儘量避免。

「人在緊張環境下，不適合再食用刺激性食物。」王士豪表示，辛辣對腸胃相當刺激，面臨災難時身體都處於緊張、壓力的狀況，腸胃若還要處理刺激性食物，會降低生存機率，且辣味泡麵通常相當鹹，會需要再喝下更多額外的水分。

王士豪建議，災難發生時，誰也不知道自己會在哪，即使在家中，可能也會受困在無法取得避難包的地方，因此可以時刻身旁放一瓶水與乾糧，不會太佔位子卻能夠大大增加生存機率；準備好避難包，至少有機會在災難時取得所需資源，若平常沒有準備，就連這點機會都沒有了。