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冷氣團挾境外汙染物 高屏空品不佳5測站亮橘燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
截至今午10時止，高屏地區5測站亮「橘燈」，敏感族群應減少戶外劇烈活動。圖／截自空品監測網
截至今午10時止，高屏地區5測站亮「橘燈」，敏感族群應減少戶外劇烈活動。圖／截自空品監測網

今明2天受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北風挾帶境外汙染物，環境部預估北部、中部及雲嘉南地區短時間空氣品質可能達橘色提醒等級，截至今午10時止，高屏地區5測站亮「橘燈」，主要汙染物為細懸浮微粒PM2.5），提醒敏感族群應減少戶外劇烈活動。

環境部指出，根據監測資料顯示，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為135微克／立方公尺，北風挾帶境外汙染物影響臺灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，南部位於下風處，汙染物仍易累積。

環境部預估，今天竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

11日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

12日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件較差，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

冷氣團 環境部 細懸浮微粒 空氣品質 PM2.5

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