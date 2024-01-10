午後轉乾 吳德榮：冷氣團影響 今愈晚愈冷 明探8度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天大陸冷氣團推動水氣南移，上半天北部、東半部有局部短暫雨；下午起漸轉乾、氣溫遽降，北台灣愈晚愈冷，應注意天氣變化、添加衣物。北部19降至10度，中部12至24度，南部14至26度，東部12至24度。

他說，明天至周六投票日各地為晴朗穩定的天氣；明天冷氣團影響，白天北偏冷、南轉涼，周五、周六冷氣團減弱、氣溫升，白天北舒適、南微熱，連續3天的早晚因冷空氣及輻射冷卻同時作用，皆明顯偏冷。

吳德榮表示，明晨、明晚及周五晨台北觀測站有觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，局部平地的最低氣溫將降至8度以下，應注意氣象署的特報。

周日各地為晴朗穩定的天氣，氣溫續升。吳德榮表示，下周一另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、北台轉涼。下周二東北季風漸減弱，轉為東半部有局部短暫雨，氣溫略升。