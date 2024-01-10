聽新聞
test
0:00 / 0:00

設定戒菸日 成功率最高提升2倍

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

據統計，戒菸民眾最常將「父親節、元旦」設為自己的戒菸日。衛福部國健署菸害防治組長羅素英表示，許多老菸槍常在兒女或孫子出生時，下定決心戒菸，若有「設定戒菸日」，戒菸成功率提升1.3至2倍；研究顯示，戒菸1年，心血管疾病風險降低50%。

世界衛生組織（WHO）指出，吸菸導致每年800萬人死亡，每年有上百萬人因暴露二手菸而死亡。吸菸會導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、眼部疾病、糖尿病、失智等健康危害，以癌症為例，每一口菸至少含有70種致癌物質。吸菸也會導致皮膚老化、口臭及牙齒泛黃。

吸菸不僅危害自己的健康，其所產生的二、三手菸，也在無形中加害身邊的人及環境，如菸熄後殘留在衣物、牆壁、家具、頭髮、皮膚及地毯表面等環境中的汙染物，也有可能再度排放至所處環境中，與其他汙染物質結合成新毒物，如亞硝胺等致癌物質，成為所謂的「三手菸」。

羅素英指出，父親節和元旦是最多民眾設定為自己戒菸日的節日，一來是給自己設定新年新希望，期待來年有更好的生活，二來則是為了家人的健康，因此在父親節下定決心戒菸；其餘像是情人節、耶誕節也是許多人選擇的戒菸日。

羅素英說，停止使用菸品的第20分鐘開始，血壓及心跳下降恢復正常，停止吸菸2至12周，血液循環及肺功能均會增加，如果戒菸1年，罹患心血管疾病風險降低50%，持續戒菸達5至10年以上，中風機率及罹癌的風險更是明顯降低。

國健署提供戒菸5步驟

1選定日子、下定決心，清除環境中可能引起吸菸欲望的物品

2克服尼古丁依賴，可尋求醫師的協助

3尋找暫時替代吸菸習慣來轉移，如以手持筆替代手拿菸習慣，或咬胡蘿蔔條及咀嚼無糖口香糖來替代

4當心情煩躁或壓力大時，更要抗拒吸菸的誘惑

5謹記戒菸四招，深：放鬆深呼吸、冷：喝杯冷水、動：運動一下、洗：洗臉或刷牙

戒菸 父親節 心血管疾病

延伸閱讀

設定「戒菸日」成功率翻2倍 國健署：最多人選這2節日

天冷溫差大 大甲李綜合肺阻塞住院比例高達7成醫籲戒菸

吸菸竟與貧窮相關 專家：習慣抽菸紓壓恐「惡性循環」

戒菸專線年增3成 醫：女性「心理成癮」占多數

相關新聞

春節前1周 新冠、類流感最高峰

新冠肺炎、類流感等兩大疫情持續嚴峻，衛福部疾管署統計，上周新冠確診及死亡患者個案數均創下近期新高，而類流感門、急診就診人...

尿液為什麼是黃色的？科學家終於找出答案

為什麼尿液不是呈現白色、咖啡色，而是黃色？這種簡單的日常生理現象長期以來一直無法詳細解釋，直到最近，科學家終於揭開尿液呈黃色背後謎團。

健保堪稱世界奇蹟卻造就血汗醫療 醫師公會全聯會提四大訴求

健保醫療給付點值是否滿足一點給付一塊錢，成為總統大選各政黨候選人交鋒的政見之一，有長期支持民進黨的醫界人士憂心，健保點值...

不僅六福村！多家業者蹭國家級警報熱度 跟風發「優惠警報」挨轟

國防部今下午3點多突連續發布國家級警報，內容指中國大陸發射衛星，呼籲民眾注意安全。結果許多業者腦筋動很快，火速跟緊時事，...

劇烈起伏！明晚低溫探10度周五回暖上看25度 投票日天氣曝光

中央氣象署表示，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明白天北部、宜蘭15至18度；明晚起各地降溫更趨明顯，北部下探10度、中...

今全台下雨 明冷氣團南下轉乾冷這兩天晚上清晨恐10度以下

天氣又有變化了，要注意衣物增添、保暖。天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天華南雲雨區影響各地有短暫雨，北部及山區降雨機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。