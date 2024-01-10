設定戒菸日 成功率最高提升2倍

據統計，戒菸民眾最常將「父親節、元旦」設為自己的戒菸日。衛福部國健署菸害防治組長羅素英表示，許多老菸槍常在兒女或孫子出生時，下定決心戒菸，若有「設定戒菸日」，戒菸成功率提升1.3至2倍；研究顯示，戒菸1年，心血管疾病風險降低50%。

世界衛生組織（WHO）指出，吸菸導致每年800萬人死亡，每年有上百萬人因暴露二手菸而死亡。吸菸會導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、眼部疾病、糖尿病、失智等健康危害，以癌症為例，每一口菸至少含有70種致癌物質。吸菸也會導致皮膚老化、口臭及牙齒泛黃。

吸菸不僅危害自己的健康，其所產生的二、三手菸，也在無形中加害身邊的人及環境，如菸熄後殘留在衣物、牆壁、家具、頭髮、皮膚及地毯表面等環境中的汙染物，也有可能再度排放至所處環境中，與其他汙染物質結合成新毒物，如亞硝胺等致癌物質，成為所謂的「三手菸」。

羅素英指出，父親節和元旦是最多民眾設定為自己戒菸日的節日，一來是給自己設定新年新希望，期待來年有更好的生活，二來則是為了家人的健康，因此在父親節下定決心戒菸；其餘像是情人節、耶誕節也是許多人選擇的戒菸日。

羅素英說，停止使用菸品的第20分鐘開始，血壓及心跳下降恢復正常，停止吸菸2至12周，血液循環及肺功能均會增加，如果戒菸1年，罹患心血管疾病風險降低50%，持續戒菸達5至10年以上，中風機率及罹癌的風險更是明顯降低。

國健署提供戒菸5步驟

1選定日子、下定決心，清除環境中可能引起吸菸欲望的物品

2克服尼古丁依賴，可尋求醫師的協助

3尋找暫時替代吸菸習慣來轉移，如以手持筆替代手拿菸習慣，或咬胡蘿蔔條及咀嚼無糖口香糖來替代

4當心情煩躁或壓力大時，更要抗拒吸菸的誘惑

5謹記戒菸四招，深：放鬆深呼吸、冷：喝杯冷水、動：運動一下、洗：洗臉或刷牙