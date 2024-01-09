離島高齡民船汰舊換新 東部、澎湖航線今年添3生力軍
為促進離島交通平權，台東縣獎勵民船汰舊換新購船補助計畫，行政院核定第6期（2023至2026年）綜建方案，總經費2.9億元，將汰換東部5艘高齡客船，其中今年將於5月及7月陸續汰換天王星及凱旋2號；另有1億322萬元打造澎湖白沙之星2號，預計7月完工。
航港局表示，今年預計汰換為船齡31年的天王星及船齡32年的凱旋2號，預計今年5月及7月各自以天王星21號、凱旋9號進行汰換。明年預計汰換船齡32年的綠島之星2號；2026年則汰換船齡29年的凱旋1號及船齡26年的金星3號。
航港局指出，受補貼業者需連續6年無償負擔公共義務，包括淡季基本航次、緊急海運備援、保障乘客行李空間及落實無障礙規定、符合MARPOL相關節能減碳規定。
在澎湖島際交通船汰建計畫中，航港局也說，今年7月將完成總噸位99.9的白沙之星2號，總經費1億322萬元，每趟可載運120名乘客，預計航線為吉貝-赤崁。另外，南海之星3號已於去年9月辦理綜合規劃審查，總經費4億7352萬元，每趟可載運250名乘客，預際航線為馬公-望安-七美。
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