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市定古蹟「基隆燈塔」明起開放 成第22座可參觀燈塔

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
基隆燈塔1月10日起開放參觀。圖／航港局提供
基隆燈塔1月10日起開放參觀。圖／航港局提供

交通部航港局今宣布，市定古蹟「基隆燈塔」明天（10日）起將對外開放參觀，成為全台第22座開放參觀燈塔，由於主燈室空間較為狹小暫不開放參觀，此次導入「透視看燈塔」的AR互動體驗，旅客還能體驗景觀平台、備勤室、地下貯水池及防空洞等4大特色設施。

航港局表示，近年來透過燈塔修復以達到古蹟延用的目標，提升燈塔觀光服務品質，未來基隆燈塔開放後，將可串聯周邊景點成為登山步道第一站，除可飽覽基隆港往來船隻景色，觀賞巨型豪華郵輪進出，也可沿步道參訪周邊白米甕炮台、仙洞巖、佛手洞、燈塔文物館、球子山燈塔等。

航港局說明，「市定古蹟基隆燈塔修復再利用工程」於去年底整建完工後，除增設公共廁所及休憩平台供遊客使用外，另於園區入口處增設「史蹟總體解說牌」及「解說站」，介紹基隆燈塔歷史及建築，並以1900年代的燈塔園區為基底建構3D模型，輔以現今燈塔所存遺構舊照及空拍照。

航港局表示，由於基隆燈塔主燈室空間較為狹小，且室內燈器與相關設備仍有船舶助航的重要任務，目前暫不開放參觀。此次智慧導覽設計「透視看燈塔」的AR互動體驗，讓遊客透過APP就可看到燈塔主燈室的透視圖，還能體驗景觀平台、備勤室、地下貯水池及防空洞等4大特色設施。

航港局提醒，基隆燈塔周邊停車空間不足，呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往，建議可於基隆火車站（南站）搭乘301或302等公車路線至太白莊站下車後步行約5分鐘即可到達，詳細班次及路線可至「基隆市公車便民資訊服務網」系統查詢。

燈塔 基隆港 航港局

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