巴紐直腸癌病患赴台治療 媒體大幅報導「感謝台灣」

巴布亞紐幾內亞「郵報」今天報導，一名34歲直腸癌病患去年赴彰基醫院進行近一年的治療後返國，他向駐巴紐代表處及彰基醫院表達感謝。駐巴紐代表王北平表示，後送醫療服務是駐處的重點工作，且能彰顯Taiwan can help精神。

「郵報」（The Post Courier）報導，因巴紐沒有結直腸外科醫師，罹患第三期直腸癌、34歲的班傑明（Benjamin Walu Hetra）去年3月赴台灣彰化基督教醫院治療，經過近一年放射治療、化療、腫瘤切除及臨時造口手術等療程，恢復狀況良好，於去年底返回巴紐。

巴紐醫療資源極度缺乏，全國僅有一名腫瘤科醫生，沒有大腸直腸外科醫師，民眾若罹患直腸癌通常會轉往第三國就醫。

報導指出，班傑明在政府部門工作，他是透過巴布亞紐幾內亞前外交部長夫人簡妮特（Janet Yaki）介紹，去年聯繫彰基。簡妮特早前也曾到彰基接受直腸癌治療。

班傑明在寫給醫院的感謝信中，對彰基和駐巴紐代表處表示感謝，他寫道：「我謹向在幫助我成功對抗癌症的每個人表示誠摯謝意。」

另外，班傑明也感謝他的主治醫師張譽耀，誇讚其嫻熟且周全的治療計劃，並寫道：「謝謝你，張醫師，你在我與癌症奮鬥的過程中，成了希望的燈塔。」

報導也詳細介紹巴紐中央醫院與彰基的淵源，以及未來雙方將簽署後送醫療服務備忘錄等內容。日前巴紐中央醫院赴彰基考察，希望未來推動後送台灣的醫療服務。

駐巴紐代表王北平向中央社表示，後送醫療服務是駐處未來重點工作，不僅是人道關懷，更重要地在國際社會彰顯Taiwan can help精神。