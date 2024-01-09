台鐵東部春節車票凌晨開搶31萬餘張 剩餘空位時段出爐
春節疏運將屆，台鐵公司今凌晨開放東部幹線對號列車訂票，幾家歡樂幾家愁，有人立刻訂到，也有人頻卡關；截至今天上午8時，總計完成31萬餘張訂票。台鐵公司指出，截至今日上午9時車票預訂概況，台北往花蓮、台東方向，2月7日至8日中短途仍有座位。此外，高雄往返台東方面，長途各時段自強號均尚有座位。
台鐵公司統計，截至今日上午9時東部幹線車票預訂概況，台北往花蓮、台東方向，2月7日上午7時後，長途自強號座位已售完，中短途仍有座位；2月8日長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。
至於台東、花蓮往台北方向，2月13至14日，長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。
南迴線車票預訂概況方面，高雄往台東方向，長途各時段自強號尚有座位。台東往高雄方向，長途各時段自強號尚有座位。
台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票，將於1月11日上午9時重新釋出。
台鐵公司也表示，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁。
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