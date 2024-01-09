原發性不孕症作祟備孕7年未果 經治療順利懷孕

29歲的「阿雅」備孕7年沒成果，最近體重暴增、月經不規則，就醫發現患有多囊性卵巢症候群、披衣菌感染、子宮內膜炎等，導致「原發性不孕症」，經藥物治療順利懷孕。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，生殖醫學科主任劉邦斌表示，所謂「不孕症」是指男女經過1年未避孕的性生活後，未能順利懷孕，分為原發性不孕症與繼發性不孕症，前者指從未有過懷孕的經驗，後者則是曾有過懷孕的經驗，包括足月生產、早產、流產或子宮外孕等。

劉邦斌指出，患者年紀正屬最佳適孕年齡區間，來診時告知，7年來努力備孕，始終沒有成功，最近1年又出現爆肥狀況，體重直飆74公斤，狂冒青春痘，加上月經很不規則，甚至有長達半年都沒報到。

醫療團隊安排荷爾蒙內分泌抽血檢查及披衣菌抹片檢查，也透過子宮內視鏡檢查及輸卵管攝影，並同步幫患者的丈夫安排相關檢查。

劉邦斌表示，檢查結果患者的荷爾蒙指數偏高，確認是「多囊性卵巢症候群」且有披衣菌感染、慢性子宮內膜炎等狀況。採取抗生素及藥物逐一治療克服，再根據患者身體狀況，注射排卵針及破卵針，終於順利懷孕。

劉邦斌指出，多囊性卵巢症候群是屬於先天性內分泌疾病，症狀包括體重在短時間快速增加、青春痘、多毛、月經不規則等，一旦又出現披衣菌感染及慢性子宮內膜炎，會造成胚胎無法著床，大幅提升不孕風險。

劉邦斌建議想懷孕的女性，若有上述症狀，務必就醫接受完整檢查與治療，盡早自然受孕，也能大幅降低後續人工生殖的高額費用。