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Novavax開打台大額度全滿 院長籲4族群快施打

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢今出席疫苗開打記者會前，先至疫苗施打處視察。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長吳明賢今出席疫苗開打記者會前，先至疫苗施打處視察。記者林琮恩／攝影

今天是新冠Novavax疫苗開打首日，台大醫院院長吳明賢表示，新冠病毒株病患很快，且入冬以後新冠病毒、流感病毒均開始肆虐，疫情不斷升溫，今天開始施打的Novavax是針對當下流行的病毒株製造而成，鼓勵民眾盡快施打，台大醫院今日疫苗施打名額已經全滿。

吳明賢說，呼吸道感染不只是升溫，而是加溫，急診處湧入大量病患。去年開始就開始施打莫德納XBB疫苗，今天加上Novavax也可以應對XBB疫苗。年輕人不覺得疫情嚴重，對新冠肺炎對四族群傷害特別大，包括「老、弱、病、殘」，年紀大、有慢性病共病的患者，嚴重時恐出現死亡，施打疫苗不只保護自己，也能保護家人、貢獻社會。台大醫院疫苗是隨到隨打，提供民眾最便利的施打方式。

台大醫院Novavax疫苗採預約制，本日上下午各100名額預約滿額，明天開始上下午各200名額，截至下周一預約也已額滿。

北市衛生局長陳彥元表示，台北市疫苗打氣不分年齡層均不盡理想，故本月1日至31日市民施打疫苗均有獎勵機制。年節、選舉將至，不論人員流動率提升，呼籲市民盡快施打，台北市13家醫院、58家診所均開設Novavax疫苗門診。

台北市副市長林奕華表示，截至本月8日，台北市已接種新冠XBB.1.5疫苗人次已逾9萬5千，提醒民眾接種疫苗後2周才有保護力，未接種的市民應儘速接種、提升保護力。

選舉日民眾將在投票所聚集，吳明賢提醒，免疫負債導致入冬後病毒齊發，雖然疫情解封，民眾還是應該注意安全，出入人群聚集處建議做好保護措施，尤其有呼吸道症狀民眾，出門應把口罩戴好，遵守呼吸道禮儀。

台大醫院院長吳明賢（左三）、台北市副市長林奕華（左四）、台北市衛生局局長陳彥元（左五）出席台大醫院Novavax疫苗開打記者會。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長吳明賢（左三）、台北市副市長林奕華（左四）、台北市衛生局局長陳彥元（左五）出席台大醫院Novavax疫苗開打記者會。記者林琮恩／攝影
今天是Novavax疫苗開打首日。記者林琮恩／攝影
今天是Novavax疫苗開打首日。記者林琮恩／攝影

Novavax疫苗 台大醫院 北市

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