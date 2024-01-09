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天冷溫差大 大甲李綜合肺阻塞住院比例高達7成醫籲戒菸

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合胸腔內科主治醫師黃朝新說，天氣溫差大導致肺阻塞惡化的患者增多。記者游振昇／攝影
大甲李綜合胸腔內科主治醫師黃朝新說，天氣溫差大導致肺阻塞惡化的患者增多。記者游振昇／攝影

最近早晚溫差超過10度，許多肺部疾病的患者加重病情。台中大甲李綜合醫院胸腔內科最近的門診中，至少有3成的患者，因肺阻塞住院的比例高達7成，季節改變溫差大，引發咳嗽、氣喘、胸悶，甚至是呼吸困難，醫師診斷是肺阻塞惡化，建議患者一定要打疫苗，防止肺部感染，最重要的是戒菸。

大甲李綜合胸腔內科主治醫師黃朝新表示，抽菸是導致肺阻塞的原因之一，典型症狀是慢性、漸進性的呼吸困難、咳嗽及咳痰，早期幾乎沒明顯症狀，多是經過長時間的呼吸道發炎，導致肺部產呼吸道症狀，最常見的就是胸悶、痰多、咳嗽、呼吸不順等。

黃朝新說，這幾周流感等呼吸道病毒持續高峰，加上溫差大，許多患者出現咳嗽、有痰等病症，或是呼吸會喘，一般都誤以為只是感冒而輕忽，等到病情加重就醫，診斷才發現是肺阻塞，嚴重到必須要住院治療。

黃朝新指出，許多患者在年輕時氣喘，不以為意，逐漸的變成了慢性肺病。冬天氣溫驟降，再加上流感、新冠病毒流行，許多人因痰多、胸悶、氣促等呼吸道症狀就醫，才意外發現自己罹患肺阻塞。這一個月來，因肺阻塞住院的比例高達7成，掛急診而住院的至少也超過10位以上。

黃朝新強調，年紀大的患者更要注意，很多人罹患肺阻塞早期沒有特別症狀，等到年過50歲以上，症狀逐漸出現，尤其是60歲到70歲間的患者最多，住在安養中心的長輩，因為失能無法咳出痰引發肺炎，併發發燒、呼吸會喘，最嚴重的甚至休克、意識昏迷。

「天氣轉變，老人家更要注意保暖，一定要打流感疫苗。」黃朝新透露，門診中一位高齡患者，只要天氣轉變就呼吸道感染，幾乎無法呼吸，每兩個月要住院。治療上以藥物、吸入劑減少肺部惡化，建議注射流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，提早做預防，也可做強化肺部功能的擴胸運動，讓胸腔易於打開，維持肺活量，如有感冒等症狀，千萬不能拖，應該要及時就醫，以免讓病情更嚴重。

流感疫苗 患者 咳嗽

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