「日行萬步有益健康」是假的？ 最新研究：走2500步就有效

大家都聽過「日行萬步有益健康」的說法吧？但其實，這只是日本1965年一款計步器的廣告宣傳，並沒有研究證實，這麼做具有健康效益。甚至，現有研究指出，想要更健康，走2500步就行了。

英國慈善機構「男子健康論壇」（Men's Health Forum）報導，每天走一萬步的靈感，其實是1964年東京奧運前，一家計步器行銷活動發明的。

由於1萬的日文「1万」，字面上看起來很像一個人在走路。而該計步器「Manpo-kei」，正是一萬步的意思。

所以，「日行萬步有益健康」並沒有經過嚴謹的研究證實。

但說這是假訊息也太沉重，畢竟，運動的確有益健康，而走路，正是最簡單的運動。

那麼，問題來了！究竟該走多少步，才能對健康有益？

走得多不如走得快，並養成習慣

2022年9月，澳洲雪梨大學在《美國醫學會內科學期刊》（JAMA Internal Medicine）、《美國醫學會雜誌神經醫學》（JAMA Neurology）兩個期刊上發表研究指出，雖然每一步都對健康有幫助，但對防範癡呆症而言，大約9800步，就能降低50％的罹患風險。

研究還指出，「走得更快」也會增加不少好處，因為這會讓心臟跳動加快，進而促進血液流動，來幫助動脈自我修復，抵抗引起疾病的發炎。

「要跟大家說的是，為了促進健康，人們理想的目標不是日行萬步，而是走快一點，」研究作者艾哈邁迪（Matthew Ahmadi）說。

《今日醫學新聞》（Medical News Today）引述2023年10月發表在《美國心臟病學院雜誌》（Journal of the American College of Cardiology）的研究指出，日行萬步的健康效益，沒有想像中的大，每天走2500到2700步，就可以降低8％到11％的死亡風險，7000步可降低51％的心血管疾病發生率，9000步則可降低60％的早死風險。

心臟科醫生陳成漢建議，如果每天沒辦法走那麼多步，就先訂下「每天走路10分鐘」的目標，並養成習慣。

簡單幾個方法，讓你增加更多步數

如何在一天增加更多步數？非營利組織「美國前進基金會」（America On the Move Foundation）提供一些簡單的方法：

1.與親人在吃完飯後散散步，聊聊一天過得如何。

2.自願為動物收容所遛狗。

3.不搭手扶梯或電梯，改走樓梯。

4.搭公車或捷運時，提前幾站下車，再走路到目的地。

5.從事排球、網球或溜冰等運動。

6.將車停在離目的地較遠的停車場。

7.不久坐，設定每小時起來走動的提醒。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，運動不足是全球第四大死亡因素，每年導致約320萬人死亡。因此，為了邁向更健康、更長壽的人生，「坐」而言，不如起而「行」！

現在，開始養成走路的運動習慣吧。

（本文出自2024.01.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）