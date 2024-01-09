Novavax新冠XBB疫苗開打 5大QA看這裡

新冠肺炎疫情逐漸升溫，衛福部疾管署預估一月中下旬，確診人數會達到高峰，每日達1.8萬至2萬人確診。Novavax新冠XBB疫苗已經抵台，依疾管署資料整理，包括開打時間、疫苗數量、接種族群、注意事項、接種後可能發生的反應共5大問答，讓民眾一目了然。

開打時間：1月9日、全台約3000家院所可接種新冠XBB疫苗，其中約1665家提供隨到隨打。

疫苗數量：46.28萬劑

接種族群：

1. 基礎劑：12歲以上需接種2劑，接種間隔至少4周(28天)，12歲至17歲青少年以同廠牌疫苗完成基礎劑接種為原則。

2. 基礎加強劑：18歲以上免疫不全及免疫低下者，建議與第2劑接種間隔至少28天接種基礎加強劑。

3. 追加劑：12歲以上完成基礎劑且無發生嚴重不良反應，建議與最後1劑基礎劑或基礎加強劑間隔至少12周以上，接種追加劑。

注意事項：

1. 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

2. 免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。（尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者的數據）

3. 目前缺乏孕婦接種新冠疫苗的臨床試驗及安全性資料，而臨床觀察性研究顯示孕婦感染新冠病毒可能較一般人容易併發重症。孕婦若為新冠肺炎的高職業暴露風險者或具慢性疾 病而易導致重症者，可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。

4. 若哺乳中的婦女為建議接種之風險對象 （如醫事人員），應完成接種。目前對哺乳中的婦女接種 新冠疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會 造成相關風險。接種新冠疫苗後，仍可持續哺乳。

5. 接種Novavax新冠疫苗後有罕見心肌炎或心包膜炎不良事件的通報案件，歐盟與澳洲於Novavax疫苗上市後持續監測罕見心肌炎或心包膜炎之不良事件。目前Novavax疫苗接種與心肌炎或心包膜炎之間，尚未確定是否有因果關係。

接種後可能發生的反應

1. 為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後仍請於接種單位或附近留觀至少30分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

2. 如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因，請您就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。若為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，可經由醫療院所或衛生局所協助通報至「疫苗不良事件通報系統」。

3. 疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位。常見的不良反應嚴重程度通常為輕度至中度，接種後局部不良反應的持續時間中位數少於或等於2天，而全身性不良反應的持續時間中位數少於或等於1天。

4. 完成疫苗接種後，雖可降低罹患新冠肺炎的機率，但仍有可能感染新冠病毒，民眾仍需注重保健與各項防疫措施，維護身體健康。

5. 疫苗接種後將會核發「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，請妥善保管，並於接種下一劑疫苗時出示作為接種依據。

接種禁忌則是對疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種這項疫苗劑次發生嚴重過敏反應者，不予接種。