明大陸冷氣團南下先雨後晴 吳德榮：周四周五清晨下探10度以下
冷空氣又要來了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明天大陸冷氣團影響，北部、東半部有局部短暫雨，下午轉乾氣溫遽降，北台灣愈晚愈冷。周四早晚及周五清晨局部平地最低氣溫將降至10度以下。
吳德榮出，今中層雲移入，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，3000公尺以上高山有零星飄雪機率。北台氣溫略降、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。各地區氣溫：北部14至21度，中部13至26度，南部14至27度，東部12至25度。
最新模式模擬顯示，吳德榮出，明天大陸冷氣團推動水氣南移，北部、東半部有局部短暫雨；下午起漸轉乾、氣溫遽降，北台灣愈晚愈冷。周四至投票(13)日各地為晴朗穩定的天氣。
周四白天、北微冷南轉涼，周五及投票日冷氣團減弱氣溫升，白天北舒適南微熱，連三天的早晚皆明顯偏冷。吳德榮說，周四早晚及周五晨、因冷空氣及輻射冷卻同時作用，局部平地最低氣溫將降至10度以下，屆時應注意氣象署的特報。
吳德榮說，下周(14)日各地為晴朗穩定的天氣，氣溫續升。下周一(15日)另一東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、北台轉涼。
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